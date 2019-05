Cháy lò than ở Quảng Ninh, 2 công nhân thiệt mạng

Khoảng 6 giờ ngày 18.5, tại lò dọc vỉa 14 mức -100 cánh tây, Phân xưởng khai thác 6, khu vực Hà Ráng (Công ty than Hạ Long, phường Quanh Hanh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ cháy lò khiến 5 công nhân mắc kẹt

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công ty than Hạ Long đã huy động 100 người phối hợp lực lượng chức năng thành phố Cẩm Phả có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp ứng cứu. Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, cùng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam cũng trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.

Đến khoảng 8 giờ, 5 nạn nhân bị mắc kẹt được đưa ra khỏi hầm lò, trong đó 2 người đã tử vong là anh Đỗ Thanh Hào (34 tuổi) và Phạm Đình Khương (43 tuổi). 3 công nhân bị thương là ông Vũ Công Cường (55 tuổi), anh Nguyễn Đình Cường (44 tuổ) và anh Đoàn Trọng Quân (37 tuổi). Cả 5 nạn nhân cùng trú tại thành phố Cẩm Phả. Tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ mỗi gia đình công nhân thiệt mạng 6 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy lò than được cơ quan chức năng xác định là do khí mê tan (CH4 - một loại khí dễ cháy, nổ, có nhiều trong các lò than). Cơ quan chức năng đã yêu cầu tạm đình chỉ sản xuất lò than nói trên để điều tra việc chấp hành các điều kiện an toàn lao động.