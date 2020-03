Cháy lớn ở kho chứa lốp giữa thành phố Cẩm Phả

Ngày 13.3, thông tin từ UBND thành phố Cẩm Phả cho biết, rạng sáng cùng ngày, tại Công ty PET công nghiệp Quảng Ninh (số 9, lô A1, khu đô thị mới phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả) xảy ra cháy lớn

Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động hơn 10 xe chữa cháy đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa.

Ngọn lửa thiêu rụi lốp xe và nhiều thiết bị trong nhà xưởng Ảnh Minh Trung

Tuy nhiên, do nhà kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa ngày càng lan rộng. Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động thêm các đội chữa cháy lưu động của các đơn vị khác trên địa bàn, gồm: Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả, Công ty Nhiệt điện Mông Dương 1, Công ty Nhiệt điện Mông Dương 2, Công ty CP Than Đèo Nai, Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin, Công ty Môi trường - TKV tham gia chữa cháy.

Sau khoảng 5 tiếng, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, nhà kho rộng hơn 1.000 m2 chứa lốp ô tô đã bị thiêu rụi. Ước tính thiệu hại trong vụ cháy khoảng hơn 1 tỉ đồng.