Cháy nhà ở trung tâm TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An, do thượng tá Trương Văn Vụ, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An vừa ký.