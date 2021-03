Chạy nước rút cấp thẻ CCCD gắn chip

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, trong 10 ngày qua, mỗi ngày cả nước có khoảng 200.000 người dân được làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân , con số này dự kiến sẽ tăng lên 300.000 hoặc hơn trong thời gian tới.

Làm tăng ca, ngoài giờ

Tại TP.HCM, Công an TP.HCM hiện đang gấp rút cấp thẻ mới hoặc đổi thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho hơn 7 triệu trường hợp đủ điều kiện trên địa bàn TP.HCM, kể cả các trường hợp tạm trú.

Trước đó, tại cổng trụ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính (PC06), Công an TP.HCM dán thông báo tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip từ 12 giờ ngày 4.3 để nâng cấp hệ thống phục vụ việc cấp CCCD gắn chip. Tuy nhiên, từ sáng 11.3, lãnh đạo PC06 cho biết việc tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip trở lại bình thường. Theo PC06, Công an TP.HCM hiện vẫn đang cấp thẻ mới hoặc đổi thẻ CCCD gắn chip cho hơn 7 triệu trường hợp đủ điều kiện trên địa bàn TP.HCM, kể cả các trường hợp tạm trú.

Đại tá Lê Công Vân, Trưởng phòng PC06 - Công an TP.HCM, cho biết từ tháng 3.2020, PC06 thực hiện dự án thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an các quận, huyện, phường, xã đã trực tiếp thu thập các thông tin về dân cư theo mẫu DC1 để nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia được thống nhất trên toàn quốc. Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu tăng thời gian làm việc, không kể ngày nghỉ cuối tuần; cấp CCCD tại nhà, tại trường học, bệnh viện cho những trường hợp cần thiết…

Đại tá Vân đánh giá thẻ CCCD được gắn chip điện tử có rất nhiều tiện lợi, có tính bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn cho phép tích hợp nhiều ứng dụng kèm theo và kết nối rộng rãi với các dịch vụ công cộng.

Theo ghi nhận của Thanh Niên chiều 11.3, tại trụ sở Công an TP.Thủ Đức (Công an Q.9 cũ, số 9 Xa lộ Hà Nội, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) có rất đông người dân đến bấm số, ngồi chờ đến lượt làm CCCD gắn chip theo quy định mới của Bộ Công an.

Trung tá Nguyễn Thị Hồng Châu, Đội trưởng Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP.Thủ Đức), cho biết mỗi ngày có hàng trăm người dân đến làm thủ tục cấp CCCD. Công an TP.Thủ Đức huy động nhiều lực lượng liên quan hỗ trợ người dân làm CCCD từ 6 - 24 giờ mỗi ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật.

Khai thác công suất tối đa

Tại Hà Nội, đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết Hà Nội có dân số đông, là 1 trong 10 tỉnh thành trọng điểm, nên Bộ Công an giao chỉ tiêu tới 6,5 triệu dữ liệu CCCD mới. Công an TP.Hà Nội xác định đây là một chiến dịch, tổ chức thực hiện từ thành phố đến các quận, huyện, phường, xã, quán triệt làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận thấy lợi ích khi đổi thẻ CCCD mới.

“Chúng tôi động viên anh em cán bộ làm tăng ca ngoài giờ, mỗi ngày chia làm 3 ca tùy đơn vị để triển khai. Vùng nông thôn từ 7 - 23 giờ, các quận nội thành từ 7 giờ 30 - 23 giờ, thậm chí những quận đặc thù phải làm đến 2 giờ sáng đến khi hết người”, đại tá Ky nói.

Về cơ bản, Công an TP.Hà Nội đã thu thập đầy đủ dữ liệu công dân nên người dân đến làm căn cước chỉ cần mang chứng minh thư hoặc CCCD đã cấp trước đó. Một số trường hợp có thông tin thay đổi, như họ tên, dân tộc, quốc tịch, nơi cư trú... thì phải mang giấy tờ khác để đối chiếu và cập nhật lên hệ thống. “Chúng tôi cố gắng khai thác tối đa công suất cả các thiết bị, chia ca, làm khẩn trương nhất”, ông Ky nói về khó khăn.

Tổ tiếp nhận số 1 của Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND TP.Phú Quốc ẢNH: HOÀNG TRUNG

Tại TP. Đà Nẵng , sau hơn 10 ngày tổ chức cấp CCCD tại các địa phương, Công an TP.Đà Nẵng đến nay đã cấp khoảng 19.000 CCCD cho người có nhu cầu. Đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết quan điểm cấp CCCD là làm hết việc chứ không hết giờ.

Với khối lượng công việc rất lớn, trước mắt lực lượng tăng ca ban đêm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Bộ Công an và TP.Đà Nẵng giao phó, trong khi chờ Bộ Công an tăng cường trang thiết bị, Công an TP cũng sẽ bố trí thêm phương tiện và máy móc để trước mắt đáp ứng nhu cầu công dân.

Ngày 11.3, thượng tá Diệp Tấn Hiền, Phó trưởng công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang), thông tin đơn vị đang thực hiện đợt cao điểm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD gắn chip điện tử. Bộ Công an đã cấp cho Công an TP.Phú Quốc 2 bộ thiết bị, mỗi bộ gồm máy xử lý thông tin để trích dữ liệu dân cư, máy ảnh, máy lăn tay. Đồng thời, để thực hiện việc cấp CCCD cho người dân nhanh chóng và suôn sẻ, các cán bộ phụ trách đã được “tập dợt” trong 2 tuần bằng việc cấp CCCD cho cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an, cán bộ các ban ngành và những vị chức sắc, tôn giáo trước khi thực hiện đợt cao điểm.

Ngân hàng tự đối soát CCCD với thông tin CMND Về lo lắng của người dân khi sử dụng CCCD gắn chip khi thực hiện các giao dịch ngân hàng, thượng tá Diệp Tấn Hiền, Phó trưởng công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết trong thẻ CCCD gắn chip sẽ có 1 mã QR Code chứa đựng thông tin về CMND của người dân. Vì vậy, khi đến giao dịch tại các ngân hàng, phía ngân hàng sẽ dùng phần mềm để “quét” thẻ CCCD (phần mềm này được Bộ Công an công khai, ngân hàng chỉ việc lên mạng tải về). Khi đó, tất cả thông tin, trong đó có thông tin về CMND, đều được hiển thị để ngân hàng đối chiếu, nên không cần phải xác nhận gì thêm.

Còn thượng tá Trần Hoàng Phúc, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.Cần Thơ, cho biết đơn vị này và công an các quận, huyện thành lập 10 tổ lưu động. Các đội đăng ký quản lý cư trú, cấp quản lý CMND, CCCD, chia làm 3 ca làm việc từ 7 - 22 giờ hằng ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Ngày đầu ra quân (10.3), đơn vị đã giải quyết hơn 400 hồ sơ cấp CCCD cho người dân. Đến nay, Công an TP.Cần Thơ đã tiếp nhận hơn 23.000 hồ sơ và đã cấp 2.000 CCCD cho người dân. Theo kế hoạch, từ nay đến trước ngày 1.5, Công an TP.Cần Thơ sẽ cấp hơn 1 triệu CCCD. Trung bình mỗi đơn vị (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các quận, huyện) tiếp nhận làm thủ tục cấp trên dưới 100.000 CCCD.

Đến tận nhà, đơn giản các thủ tục

Trả lời Thanh Niên ngày 11.3, thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), cho biết với việc đưa vào hoạt động hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý CCCD vào cuối tháng 2 vừa qua, Bộ Công an đặt ra mục tiêu đến ngày 1.7.2021 sẽ cấp mới 50 triệu thẻ CCCD.

Thiếu tướng Tô Văn Huệ cho biết cả 2 hệ thống CSDLQGVDC và sản xuất, cấp và quản lý CCCD đã vận hành theo cách thức bổ trợ cho nhau để cùng hoàn thiện về mặt quản lý nhà nước, đồng thời có tác dụng hỗ trợ người dân trong việc đơn giản hóa các giấy tờ, thủ tục hành chính

Tổ lưu động Công an TP.Cần Thơ thu thập thông tin, cấp CCCD cho người dân ẢNH: MAI TRÂM

“Trước đây khi chưa có hệ thống CSDLQGVDC, người dân làm giấy tờ tùy thân phải mang nhiều loại giấy tờ đến kê khai, sau đó, lực lượng chức năng đối chiếu, kiểm tra thông tin chính xác mới tiến hành thu thập thông tin và cấp giấy tùy thân. Nhưng hiện nay, người dân không cần mang nhiều loại nữa mà chỉ cần cung cấp các thông tin cơ bản, cán bộ cung cấp sẽ truy cập vào hệ thống, chỉ bổ sung thêm trường thông tin còn thiếu và thực hiện thủ tục cấp để cấp”, thiếu tướng Tô Văn Huệ cho hay.

Để thuận tiện các giao dịch về sau Từ thực tiễn của một số địa phương khác như TP.Hà Nội, có hiện tượng người dân đến phải chờ lâu vì năng lực tiếp nhận hồ sơ thì chúng tôi đang phối hợp để giải quyết theo các hướng hẹn giờ, đánh số thứ tự để làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho người dân. Theo quy định, các loại giấy tờ tùy thân như giấy CMND loại 12 số, CCCD trước đây vẫn còn giá trị sử dụng thì chưa cần phải cấp đổi, nhưng trong điều kiện lực lượng công an đến tận nhà, hoặc đơn giản các thủ tục thì người dân nên làm, để thuận tiện cho các giao dịch sau này. Thiếu tướng Tô Văn Huệ

Theo tính toán của Bộ Công an, với mục tiêu 50 triệu thẻ CCCD, bình quân mỗi ngày khoảng 300.000 người được cấp thẻ thì mới kịp theo tiến độ. Hiện, Bộ Công an đã huy động nhiều lực lượng tham gia “làm ngày làm đêm” với tiến độ khá gấp rút. Tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An… đã chia thành 3 ca để cấp thẻ CCCD cho người dân theo hướng dễ làm trước, khó làm sau, đông làm trước ít làm sau, đối với những địa phương làm 3 ca thì ban ngày làm ở chỗ xa, ban đêm chỗ gần, dân làm trước, cán bộ làm sau. Trong 10 ngày qua, từ 1 - 10.3, gần 1,2 triệu hồ sơ cấp thẻ CCCD đã được thực hiện, bình quân khoảng hơn 200.000 người/ngày. Con số này đã tăng gần gấp đôi so với bình quân của tháng 2.2021 và sẽ tăng trong thời gian tới.