Cháy phòng trà ở Nghệ An: Cả nhà chủ phòng trà tử nạn, người vợ đang mang thai

Một người dân có nhà đối diện với phòng trà Fill bị cháy (số 146 Đinh Công Tráng TP.Vinh, Nghệ An) cho biết, tòa nhà bị cháy do vợ chồng anh Nguyễn Trọng Học (38 tuổi, quê xã Thanh Lâm, H.Thanh Chương, Nghệ An) thuê lại để ở và mở phòng trà khoảng 3 năm nay.