Cháy phòng trọ lúc sáng sớm, 3 người tử vong

Ngày 12.6, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP điều tra làm rõ vụ c háy nhà trọ trong một con hẻm trên đường 21E, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân làm 3 người chết