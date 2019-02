Cháy tiệm tạp hóa trong đêm, nhiều người thoát chết

Sau một năm có kết luận thanh tra, cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều cán bộ ở H.Tuy Đức (Đắk Nông) do 'chung tay' hợp thức hóa hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đất rừng cho vợ chủ tịch huyện.

Chiều 23.2, tại TX.Cửa Lò (Nghệ An), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Kỷ Hợi 2019, do tỉnh Nghệ An phối hợp với BIDV tổ chức.