Cháy vựa phế liệu ở Long An, thiệt hại tài sản gần 1 tỉ đồng

Sáng 8.3, trung tá Nguyễn Văn Thén, Trưởng công an xã Tân Bình (H.Tân Trụ, Long An ) cho biết, đám cháy lớn tại vựa phế liệu giữa khuya đã được dập tắt sau nhiều giờ chữa cháy nhưng thiệt hại tài sản rất lớn. Hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân .