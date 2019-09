Thu hồi tài sản tham nhũng thấp hơn nhiều tài sản bị chiếm đoạt

Trình bày báo cáo công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2019 tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 4.9, Phó tổng thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của các đối tượng phạm tội tham nhũng từ giai đoạn điều tra ; đồng thời, khuyến khích người phạm tội giao nộp tài sản tham nhũng , khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Tuy nhiên, báo cáo cũng thừa nhận tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp hơn nhiều giá trị tài sản bị chiếm đoạt, gây thiệt hại. Việc thu hồi tài sản khi thi hành án đạt còn ít, trong 37 vụ án thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN, đến hết tháng 6.2019, mới thi hành xong 9.454 tỉ đồng trong tổng số 68.856 tỉ đồng, chỉ đạt tỷ lệ 13,73%.

Bà Mai Thị Phương Hoa, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp, cũng băn khoăn về tỷ lệ thu hồi tài sản trong giai đoạn thi hành án quá thấp và đề nghị cần phải phân tích kỹ vì sao lại diễn ra tình trạng này. Dẫn chứng vụ MobiFone mua 95% cổ phần Công ty AVG , bà Hoa cho rằng, cơ quan chức năng đã thực hiện biện pháp nghiệp vụ để người đưa, người nhận cùng khai báo, thừa nhận số tiền hối lộ 3 triệu USD đối với bị can Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông). Tuy nhiên, theo bà Hoa, các bị can khai như vậy nhưng thực sự thu hồi được bao nhiêu thì tới nay chưa rõ vì bị can Nguyễn Bắc Son khai đưa cho con gái nhưng con gái lại nói không nhận. “Rõ ràng, việc thu hồi tài sản tham nhũng vẫn là vấn đề nan giải”, bà Hoa khẳng định.