Cháy xe khách 16 chỗ, bé trai 14 tuổi tử vong

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Eliot Engel khẳng định Quốc hội nước này quan tâm đến tình hình Biển Đông, ủng hộ việc duy trì tự do, an toàn, an ninh hàng hải, hàng không trên vùng biển này.