Chém người ở Huế, băng giang hồ vào chung cư cao cấp ở TP.HCM ẩn náu

Ngày 7.5, CQĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can, tạm giam 9 nghi can trong vụ nhóm côn đồ hung hãn, có nhiều tiền sự, tiền án gây thương tích và làm hư hỏng tài sản của một số người tại tiệm cầm đồ Quốc Anh (đường Nguyễn Sinh Cung, P.Vỹ Dạ, TP.Huế).

ảnh Công an cung cấp Di lý nhóm côn đồ do Sơn "tàu" cầm đầu từ TP.HCM về Huế để điều tra

Giải quyết mâu thuẫn theo kiểu “giang hồ”, “xã hội đen”

Theo đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP.Huế, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; các nghi can giải quyết mâu thuẫn theo kiểu “giang hồ”, “ xã hội đen ”, gây án rất manh động, liều lĩnh, ra tay tàn độc.

Sau khi vụ án xảy ra, lực lượng công an của TP.Huế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhanh chóng “dựng” lên “chân dung” của các nghi can và lên kế hoạch “vây lưới”.

Ngày 25 - 26.4, 6 nghi can liên quan đến vụ án lần lượt ra đầu thú, gồm: Nguyễn Hồ Anh Tặng, Trương Ngọc Tiến, Đinh Quang Vinh (Cu ba chém), Trịnh Cao Pháp (Pháp Paris), Hồ Sĩ Việt Phương, Phan Tuấn Ngọc (đều trú tại TP.Huế).

ảnh Công an cung cấp Sơn Tàu (ngoài cùng bên trái) cùng 2 đồng phạm bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP.HCM

Tuy nhiên, kẻ cầm đầu và một số nghi can khác vẫn “lặn” biệt tăm nên Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án truy bắt. Một tổ công tác gồm nhiều cán bộ dày dặn kinh nghiệm, giỏi nghiệp vụ lên đường vào TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy bắt thêm các nghi can.

Tại TP.HCM, qua truy xét, phối hợp với công an địa phương, các đơn vị, tổ chuyên án đã nhanh chóng tìm ra “hang ổ” lẩn trốn của kẻ cầm đầu nên truy bắt.

Theo thiếu tá Nguyễn Thanh Quốc Đạt, Phó đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau khi lẩn trốn vào TP.HCM, Nguyễn Văn Sơn, biệt danh Sơn “tàu” (kẻ cầm đầu), 32 tuổi, trú tại P.Phú Hậu, TP.Huế (có 2 tiền sự, 1 tiền án), Hồ Ngọc Tú (27 tuổi, trú tại P.An Đông, TP.Huế; có 2 tiền sự, 1 tiền án), Hồ Văn Lợi (32 tuổi, trú tại P.Hương Sơ, TP.Huế) được “chiến hữu” bố trí cho ở một khu chung cư cao cấp