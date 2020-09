Chi 42 tỉ đồng để làm 530 m đường nông thôn

Con đường từ Cụm công nghiệp TT.La Hà qua phía tây cầu Phủ chỉ dài 666 m, nhưng được chia nhỏ thành 3 dự án: Dự án ĐH.25, dự án cầu Phủ và dự án mở rộng đường thuộc thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, H.Tư Nghĩa. Trong khi cầu Phủ dự kiến hoàn thành vào tháng 2.2021, thì 2 tuyến đường đấu nối cầu Phủ là ĐH.25 và đường An Hà 3 vẫn chưa thi công. Theo ông Trần Thiên Thanh, Phó chủ tịch UBND H.Tư Nghĩa, đường ĐH.25 sẽ xây dựng năm 2021, còn đường An Hà 3 thì chưa biết khi nào mới triển khai.