Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP.Thanh Hóa và bạn chết bất thường

Ngoài ra, 2 người khác, gồm ông N.V.T (39 tuổi) và chị T.T.X (32 tuổi, đều ngụ tại TP.Thanh Hóa) cũng phải nhập viện cấp cứu.

Cũng theo nguồn tin này, trưa cùng ngày, cả 4 người trên ăn cơm tại nhà riêng của nạn nhân T.X.M ở đường Quang Trung (phường Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa). Đến khoảng 13 giờ, thì cả 4 người bỗng có các triệu chứng bất thường (dạng ngộ độc), nên được người dân, người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Tuy nhiên, khi đến bệnh viện thì ông Viên và ông M. đã tử vong. Ông T. và chị X. được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết thông tin ban đầu thì có dấu hiệu đây là một vụ án mạng . Hiện vụ việc hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị nghiệp vụ khác vào cuộc điều tra. Do vậy, chưa có thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ án.