Chỉ đạo công an giám sát một thủy điện không chấp hành lệnh điều tiết lũ

Công điện do Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Nguyễn Văn Phương ký, trong đó, nêu rõ: "Để chủ động ứng phó với bão số 13, mưa lớn diện rộng, lũ quét, sạt lở đất đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân khu vực công trình và hạ du của Nhà máy thủy điện Thượng Nhật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Công ty CP Đầu tư thủy điện miền Trung, chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Thượng Nhật (H.Nam Đông) vận hành mở 05 cửa van của nhà máy về trạng thái mở an toàn để bảo đảm công trình và an toàn hạ du.