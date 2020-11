Khẩn cấp ứng phó bão số 13

Ông Cường đề nghị các địa phương được cảnh báo nằm trong vùng có mưa lớn cần đặc biệt cảnh giác với các tình huống tai biến địa chất có thể xảy ra. “Dọc sườn tây miền Trung liên tục mưa lũ cả tháng qua, đất đá no nước đã bở rời, nên chỉ cần một vài trận mưa cường lực lớn là dễ có trượt, sạt lở đất đá”, ông Cường cảnh báo.

Ngư dân xã Triệu An (H.Triệu Phong, Quảng Trị) gia cố lại dây neo các tàu cá

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý, bão số 13 đổ bộ vào bờ vẫn là cơn bão mạnh. Mưa bão sẽ tiếp tục gây ra ngập úng, sạt lở đất, nếu không có biện pháp sơ tán dân thì thiệt hại tính mạng của người dân sẽ khó lường.

Phó thủ tướng yêu cầu đối với khu vực có nguy cơ sạt lở đất , lũ ống, lũ quét đã được Bộ TN-MT cảnh báo, các địa phương bằng mọi biện pháp phải tập trung sơ tán người dân, đảm bảo các điều kiện an toàn cho người dân ở nơi sơ tán.

Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam vừa công bố khoản cứu trợ khẩn cấp trị giá 170.000 NZD (gần 2,7 tỉ đồng) cho cộng đồng các tỉnh miền trung Việt Nam đang chịu ảnh hưởng bởi lũ và lở đất vào tháng 10 vừa qua. Khoản cứu trợ khẩn cấp bao gồm 150.000 NZD thông qua UNICEF và 20.000 NZD cho quỹ ứng phó thiên tai khẩn cấp của tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision).

Để ứng phó bão, tại Thanh Hóa có 48.817 hộ sinh sống ở khu vực ven biển và cửa sông phải sơ tán khi bão vào. Chiều 13.11, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ban hành công điện khẩn ra lệnh cấm biển từ 19 giờ cùng ngày cho đến khi hết bão.

Ngày 13.11, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát công điện khẩn ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 13, yêu cầu các lực lượng chức năng và địa phương kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm và về nơi tránh trú an toàn. Các địa phương rà soát, lên phương án để chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét. Đến chiều 13.11, gần 4.000 tàu thuyền của Hà Tĩnh với hơn 14.900 ngư dân đã vào các âu tránh trú bão trên địa bàn.

Tỉnh Quảng Bình đã sơ tán, di dời người dân đến các nhà kiên cố cao tầng đảm bảo an toàn trước khi bão, lũ xảy ra (hoàn thành trước 16 giờ ngày 14.11). Sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai phương án cứu hộ, rà soát các điểm dân cư có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu…

Để ứng phó với cơn bão số 13, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 18 giờ ngày 14.11 cho đến khi có thông báo mới . Đồng thời khẩn trương sơ tán 19.671 hộ dân, với 65.890 nhân khẩu ở các vùng có nguy hiểm đến nơi an toàn trước 10 giờ ngày hôm nay (14.11).

Người dân xã Triệu An (H.Triệu Phong, Quảng Trị) đắp bao cát gia cố hàng rào hồ tôm của gia đình trước bão lớn

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, lượng mưa ở Quảng Trị mấy ngày qua trung bình từ 200 đến 300 mm, có nơi lớn như Mỹ Chánh 441 mm, Thạch Hãn 380 mm khiến nước sông đang dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi. Dự kiến phương án sơ tán dân nếu bão 13 trực tiếp đổ bộ vào Quảng Trị là 24.827 hộ (94.689 người) và nếu xảy ra lũ lịch sử sẽ sơ tán 15.372 hộ (49.757 người) thuộc 99/124 xã phường. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết hiện đã triển khai sơ tán 574 hộ dân với 1.993 người (sơ tán tránh lũ 334 hộ ở H.Hải Lăng, sơ tán tránh sạt lở đất 230 hộ ở H.Hướng Hóa).

Dù bão số 13 chưa vào nhưng Quảng Trị đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do mưa lũ. Cụ thể, ông Nguyễn Đức Phi (78 tuổi, trú thôn Tân Xuân Thọ, xã Hải Trường, H.Hải Lăng) bị nước cuốn trôi khi đi qua khe suối chiều 11.11, đã tìm thấy thi thể sáng 12.11. Ngoài ra, ít nhất 4 người dân đã thiệt mạng do liên quan lũ lụt tại Thừa Thiên-Huế.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 13.11 ông Trần Quang Hùng, trú tại làng An Xuân, xã Quảng An, H.Quảng Điền dùng xe công nông chở con là chị Trần Thị Ngọc Huyền, sinh viên năm 2 ngành du lịch vượt lũ để lên TP.Huế đi học; khi đến đoạn đường liên thôn thuộc thôn Mỹ Xá, xã Quảng An chiếc xe công nông bị lật bánh và ngã xuống ruộng giữa dòng lũ khiến chị Huyền tử nạn, một người con trai của ông Hùng (cũng là sinh viên) đi theo bị gãy chân.