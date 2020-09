Chi phí quản lý dự án metro không đủ kinh phí hoạt động

Ngày 31.8, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương cho phép xác định chi phí quản lý dự án tuyến metro số 1 và metro số 2 bằng phương pháp lập dự toán và hướng dẫn phương pháp lập dự toán.

Đồng thời, cho phép chi phí quản lý dự án vượt quá 2,5 lần định mức công bố tại Quyết định 79 năm 2017 của Bộ Xây dựng và tổng chi phí quản lý vượt quá 15% tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị.

Nguyên nhân là do chi phí quản lý dự án tính theo phương pháp tỷ lệ phần trăm do Bộ Xây dựng công bố không đủ kinh phí cho hoạt động quản lý dự án của chủ đầu tư. Theo dự toán của Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, chi phí quản lý dự án của tuyến metro số 1 hơn 168 tỉ đồng và tuyến metro số 2 gần 303 tỉ đồng, nếu so với định mức xác định theo tỷ lệ phần trăm thì chi phí quản lý dự án tuyến metro số 1 vượt 2,1 lần, còn tuyến metro số 2 vượt 4,1 lần. Từ tháng 4.2013 - 12.2019, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đã tạm ứng từ ngân sách hơn 235 tỉ đồng để chi trả lương và thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức nhằm duy trì hoạt động dự án.