Chỉ thị 16 tại TP.HCM: Những ai được qua phà Cát Lái?

Trong văn bản hướng dẫn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 mới ban hành trưa 8.7, UBND TP.HCM giao Công an TP.HCM tổ chức lại hoạt động của 12 chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 do TP kiểm soát. Đồng thời, bố trí lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự tại: các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh; các khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn; phối hợp truy vết các ca nghi nhiễm. Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, vi phạm trong việc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo chức năng, thẩm quyền.