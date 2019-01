Sự can thiệp nhân đạo Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, một số chuyên gia quốc tế đã chia sẻ với Thanh Niên về thành quả này. Trong đó, tiến sĩ Jonah Blank và ông Murray Hiebert là những người từng tác nghiệp báo chí tại khu vực Đông Nam Á cho các tờ báo hàng đầu thế giới. Ngày tái sinh Chuyện VN can thiệp xóa bỏ chế độ Pol Pot đến nay vẫn có hai luồng quan điểm trái ngược. Tuy nhiên, tôi thì nhìn ở quan điểm nhân đạo. Cụ thể, sự can thiệp của VN để xóa bỏ chế độ diệt chủng Pol Pot là sự can thiệp nhân đạo để xóa bỏ tình trạng giết người hàng loạt bắt nguồn từ mong muốn giúp đỡ của những người Campuchia gặp nạn. Nếu không có sự hỗ trợ của VN, sẽ còn có thêm nhiều người vô tội bị tàn sát dã man, và Campuchia sẽ không giành được chiến thắng như vậy trước một chế độ diệt chủng. Chuyện VN can thiệp xóa bỏ chế độ Pol Pot đến nay vẫn có hai luồng quan điểm trái ngược. Tuy nhiên, tôi thì nhìn ở quan điểm nhân đạo. Cụ thể, sự can thiệp của VN để xóa bỏ chế độ diệt chủng Pol Pot là sự can thiệp nhân đạo để xóa bỏ tình trạng giết người hàng loạt bắt nguồn từ mong muốn giúp đỡ của những người Campuchia gặp nạn. Nếu không có sự hỗ trợ của VN, sẽ còn có thêm nhiều người vô tội bị tàn sát dã man, và Campuchia sẽ không giành được chiến thắng như vậy trước một chế độ diệt chủng. Đến nay, nhiều người Campuchia, đặc biệt là các thế hệ lớn tuổi - những người trải qua chiến tranh và bi thảm - vẫn nhắc nhở rằng ngày 7.1 như ngày giải phóng, thậm chí là ngày được tái sinh. Họ đánh giá cao và ghi nhớ sự giúp đỡ của VN. Ông Sao Phal Niseiy (nhà báo Campuchia) Lễ kỷ niệm ý nghĩa Khmer Đỏ đã trở thành một trong những chế độ diệt chủng tồi tệ nhất trong lịch sử loài người. Một số lượng lớn người dân Campuchia đã bị sát hại, và hầu hết những người còn lại phải trải qua giai đoạn đau thương. Vì thế, ngày 7.1 thực sự là một lễ kỷ niệm có ý nghĩa đối với người dân Campuchia, thậm chí của mọi người khắp mọi nơi. Khmer Đỏ đã trở thành một trong những chế độ diệt chủng tồi tệ nhất trong lịch sử loài người. Một số lượng lớn người dân Campuchia đã bị sát hại, và hầu hết những người còn lại phải trải qua giai đoạn đau thương. Vì thế, ngày 7.1 thực sự là một lễ kỷ niệm có ý nghĩa đối với người dân Campuchia, thậm chí của mọi người khắp mọi nơi. Trong khi Khmer Đỏ đang tiến hành những hành động diệt chủng, thì các cường quốc trên thế giới không đoái hoài. Chúng ta cần đảm bảo rằng những bi thương đã nằm trong ký ức đó sẽ không còn tái diễn. Tiến sĩ Jonah Blank (chuyên gia tại Công ty tư vấn RAND) Giải thoát người dân Campuchia Chắc chắn rằng chiến thắng của VN trước chế độ Pol Pot đã giải thoát người Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, đem đến cơ hội để họ tiếp tục cuộc sống. Nhiều người có cơ hội tự do tìm cuộc sống mới, tự lo cho cuộc sống của mình giữa điều kiện kinh tế thị trường. VN đã phải chịu rất nhiều áp lực khi can thiệp để đem lại những điều đó cho người dân Campuchia. Chắc chắn rằng chiến thắng của VN trước chế độ Pol Pot đã giải thoát người Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, đem đến cơ hội để họ tiếp tục cuộc sống. Nhiều người có cơ hội tự do tìm cuộc sống mới, tự lo cho cuộc sống của mình giữa điều kiện kinh tế thị trường. VN đã phải chịu rất nhiều áp lực khi can thiệp để đem lại những điều đó cho người dân Campuchia. Ông Murray Hiebert (Phó giám đốc Chương trình Đông Nam Á - CSIS) Chỉ khi nào chết mới quên được “Tôi nói với con trai, đã hơn 40 năm trôi qua nhưng chỉ khi nào chết tôi mới quên được những đau xót. Sự tra tấn tàn bạo trong “chế độ bọn áo đen”, nếu ai chưa từng trải qua thì sẽ không thể biết thế nào là nỗi sợ hãi, là đói, là lao động cực nhọc triền miên, là không có cái mặc, cuộc sống không có tự do, ốm đau không thuốc điều trị, nhiều người đã phải bỏ mạng... Những tội ác ấy của Pol Pot - Ieng Sary, cho dù có dùng giấy bằng cả diện tích trái đất, dùng mực của cả đại dương cũng không thể nào viết hết. Ngày 7.1.1979 đã mở ra trang sử độc lập, mang lại ánh sáng tự do cho những con người vô vọng chỉ biết tuyệt vọng chờ chết. Chúng ta may mắn được bắt đầu cuộc đời mới từ đống hoang tàn đầy máu và nước mắt. Hòa bình là tài sản vô giá của toàn dân tộc. Có hòa bình mới có ngày hôm nay, vì nó có được từ sự hy sinh xương máu của hàng vạn anh hùng Quân tình nguyện VN cùng bộ đội Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước và hàng triệu người dân Campuchia. Công ơn, nghĩa cử trời bể ấy sẽ luôn khắc sâu trong trang sử chúng ta. Ai mà không biết ơn ngày 7.1.1979 thì không chỉ là người vô ơn đối với người đã cứu giúp mình, mà còn xem thường hơn 3 triệu linh hồn người dân Campuchia đã bị chết oan uổng bởi chế độ diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary”... Thiếu tướng Neang Sat (Phó chánh văn phòng Bộ Tư lệnh Quân cảnh, Quân đội Hoàng gia Campuchia) Ngô Minh Trí - M.T.H (thực hiện)