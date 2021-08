Chiều nay có 3.241 ca mắc Covid-19, thêm 4.428 ca khỏi bệnh

Trong đó, TP.HCM có 1.466 ca, Long An 577 ca, Đồng Nai 378 ca, Nghệ An 128 ca, Đồng Tháp 88 ca, Cần Thơ 83 ca, Đà Nẵng 74 ca, Bình Thuận 63 ca, Hà Nội 60 ca, Bến Tre 49 ca, Gia Lai 37 ca, Đắk Lắk 36 ca, Ninh Thuận 29 ca, Phú Yên 24 ca, Sóc Trăng 21 ca, Lâm Đồng 18 ca, Đắk Nông 17 ca, Hà Tĩnh 15 ca, Lào Cai 12 ca, Hậu Giang và Quảng Ngãi mỗi tỉnh có 11 ca, Quảng Nam và Trà Vinh mỗi tỉnh có 8 ca, Hải Dương 7 ca, Thừa Thiên Huế 5 ca, Thái Bình 4 ca, Bạc Liêu và Kiên Giang 3 ca, Sơn La và Bắc Giang mỗi tỉnh có 2 ca, Nam Định và Quảng Bình 1 ca.

453/3.241 ca ghi nhận trong cộng đồng.

Trong ngày 10.8 (24 giờ qua) ghi nhận 8.390 ca nhiễm mới, trong đó, 5 ca nhập cảnh và 8.385 ca ghi nhận trong nước (giảm 938 ca so với hôm qua), tại 40 tỉnh, thành.

Trong các ca nhiễm trong nước, TP.HCM có 3.956 ca, Bình Dương 1.325 ca (giảm 1.562 ca so với hôm qua), Long An 890 ca, Đồng Nai 732 ca, Nghệ An 128 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 109 ca, Cần Thơ 106 ca, Tây Ninh 102 ca, Đồng Tháp 101 ca, Tiền Giang 100 ca, Đà Nẵng 74 ca, Hà Nội 61 ca. Các tỉnh khác mỗi nơi có 1 - 64 ca.