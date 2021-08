Vì sao Covid-19 bùng phát mạnh ở Bình Dương?

Đến 30.8 Bình Dương cơ bản phải kiểm soát được dịch Chiều 5.8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bình Dương. Phó thủ tướng cho biết so với lần kiểm tra trước, đến nay công tác phòng chống dịch tại Bình Dương đã có những điều chỉnh, chấn chỉnh, chuyển biến tốt hơn. Tuy nhiên, Bình Dương phải tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 tăng cường, “ai ở đâu thì ở tại đấy”; trong thời gian này cần quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, đời sống của người dân; cố gắng chậm nhất có thể đến 30.8 cơ bản phải kiểm soát được dịch. Phó thủ tướng yêu cầu Bình Dương triển khai nhanh việc tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân và CN lao động; nâng cao năng lực lấy mẫu xét nghiệm và tăng công suất xét nghiệm để phát hiện “bóc tách” F0 ra khỏi cộng đồng; có thể xét nghiệm sàng lọc, quét nhiều lần để truy tìm F0 trong cộng đồng, đặc biệt là trong các khu nhà trọ. Phó thủ tướng cho rằng nếu cần thiết có thể đưa toàn bộ một khu vực dân cư hoặc khu nhà trọ đi cách ly tập trung để sàng lọc cho đến khi không còn F0 trong khu vực đó mới đưa người dân trở lại sinh sống. Về công tác điều trị, Phó thủ tướng cho rằng ở “tầng 3” điều trị F0 bệnh nặng vẫn còn hạn chế, thiếu máy móc, trang thiết bị. Do đó, đề nghị Bộ Y tế và Bình Dương triển khai nhanh việc mua sắm trang thiết bị y tế để phục vụ công tác điều trị F0 bệnh nặng, giảm thiểu tử vong. Theo báo cáo cùng ngày của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bình Dương, dự báo trong 2 tuần tới số ca nhiễm có thể tăng đến 30.000 ca do tỉnh đang thực hiện xét nghiệm trên diện rộng cho 1,8 triệu dân. Để đảm bảo năng lực đáp ứng cho công tác phòng chống dịch, Bình Dương đề ra một số giải pháp trọng tâm như: thực hiện chốt chặt, giữ vững và từng bước mở rộng những “vùng xanh” an toàn. Tăng công suất lấy mẫu, xét nghiệm để sớm phát hiện, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, từng bước làm sạch “vùng đỏ” thành “vùng xanh”. Khảo sát, đầu tư mở rộng các khu cách ly đáp ứng từ 50.000 - 100.000 chỗ. Mở rộng các khu điều trị F0 từ 20.000 - 30.000 giường. Huy động lực lượng y tế tư nhân tham gia phòng chống dịch; tăng cường lực lượng tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm phòng chống dịch… Đ.T