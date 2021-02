Chơi pháo ngày Tết Nguyên đán: Siết chặt kiểm soát, xử lý người dân bắn pháo hoa trái phép

Nhiều địa phương trong cả nước tăng cường tuyên truyền, xử lý việc sử dụng pháo hoa trái phép, pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

TP.HCM: Người dân nên phân biệt pháo hoa được sử dụng

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn PCCC do đốt pháo Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07 - Công an TP.HCM) cho biết, người dân chú ý việc đốt pháo hoa phải an toàn tránh gây cháy nổ.

Theo nghị định 137/2020/NĐ-CP cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng pháo hoa. Người dân nên hiểu pháo được sử dụng là pháo không gây tiếng nổ, không gây cháy. Khi sử dụng pháo hoa phải có biện pháp đảm an toàn, kiểm soát khi đốt pháo hoa tránh phát sinh nguồn nhiệt dẫn đến cháy. Người dân không nên tự ý mua các loại pháo hoa, pháo nổ được bán trôi nỗi trên thị trường về sử dụng. Việc này là vi phạm và sẽ bị xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, người dân không nên lên mạng xem cách hướng dẫn chế tạo chất nổ, làm pháo. Việc này rất nguy hiểm và đã có nhiều vụ nổ do tự ý chế tạo thuốc nổ dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Cần Thơ: Trưởng công an chịu trách nhiệm nếu để xảy ra đốt pháo trái phép

Giám đốc Công an TP.Cần Thơ có văn bản chỉ đạo công an xã, phường, thị trấn lên phương án tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, lập chốt, nhất là các địa bàn đã xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán các năm trước để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về pháo, không để tái diễn tình hình phức tạp về an ninh trật tự và đốt pháo trái phép, đặc biệt là đêm giao thừa.

Đặc biệt, ở các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, sẽ được tang cường quân số để phối hợp với lực lượng tại các xã, phường, thị trấn thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc tuần tra, kiểm soát.

Trưởng công an đơn vị, địa phương nào nếu buông lỏng trong chỉ đạo thiếu quyết liệt hoặc triển khai thực hiện hình thức để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép sẽ chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an TP.Cần Thơ. Ngoài ra, những ngày qua, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.Cần Thơ cũng đang tổ chức ra quân tuyên truyền đến từng hộ kinh doanh và các chợ trung tâm thương mại..., đồng thời cho chủ các cơ sở ký cam kết không mua bán tàng trữ sử dụng trái phép các loại pháo cũng như vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đà Nẵng: Kiểm soát các đầu mối trung chuyển hàng hóa

Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết, giữa tháng 1, Đồn biên phòng Phú Lộc đã bắt giữ Lê Minh Quý (30 tuổi, ngụ 87 Nguyễn Đình Chiểu, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đang vận chuyển 3kg pháo đường Yên Khê 2 (P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Lê Minh Quý bị bắt giữ ẢNH: N.T

Quý khai nhận đang mang số pháo này đi bán thì bị bắt, tang vật thu giữ gồm 121 viên pháo nổ, 84 ống pháo hoa. “Trên địa bàn TP.Đà Nẵng chưa xuất hiện các cơ sở sản xuất pháo, tuy nhiên đây là địa bàn trọng điểm, đầu mối giao thông, trung chuyển hàng hóa nên nguy cơ vận chuyển, tập kết pháo để đưa đi các địa phương khác rất cao, do đó, lực lượng biên phòng thực hiện nghiêm các kế hoạch chuyên đề, thường xuyên tuần tra giám sát, tăng cường các hoạt động phòng ngừa đấu tranh” – đại tá Tôn Quốc Khánh nói.

Trong khi đó, theo đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng), Q.Cẩm Lệ TP.Đà Nẵng là địa bàn có Bến xe Trung tâm, QL1A đoạn qua trung tâm thành phố, đây là các vị trí cần tăng cường kiểm soát ngăn chặn việc nhập lậu pháo vào tiêu thụ tại TP.Đà Nẵng.

“Tất cả cơ sở kinh doanh, nhất là nhà xe, bến xe, tài xế được mời họp để quán triệt việc nghiêm cấm vận chuyển, kinh doanh, tiếp tay cho các hoạt động liên quan đến pháo, đây là mặt hàng cấm, chịu sự quản lý nghiêm ngặt của Nhà nước” – đại tá Đặng Văn Khuôn nói.

Bên cạnh đó, lực lượng chủ động triển khai tuyên truyền tận các tổ dân phố, khu dân cư, nhất là trong giới trẻ , học sinh, sinh viên

Trước đó, tối 24.1, Công an P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ) cũng đã xử phạt ông N.Q.H (42 tuổi, quê quán Nghệ An, tạm trú P.Hòa An) đốt 36 ống pháo trong tiệc tất niên trên đường Đinh Liệt.

Ông H thừa nhận số pháo trên mua tại TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), dự định mang về quê Nghệ An để đốt trong dịp Tết Nguyên đán

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai): Cho các đối tượng từng vi phạm ký cam kết

Theo Công an TP.Biên Hòa, khi Nghị định 137/2020 ra đời đa số người dân cứ nghĩ được đốt pháo hoa, và không phân biệt đươc đâu pháo hoa nổ đâu là pháo không nổ.

Do đó để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, Công an TP.Biên Hòa đã mở hội nghị phổ biến các quy định trong Nghị định 137 cho Trưởng công an 30 phường xã trên địa bàn cùng lãnh đạo các đội nghiệp vụ.

Đồng thời tham mưu cho UBND TP ban hành văn bản để triển khai xuống các địa phương, ban ngành, đoàn thể, trường học; ngoài ra còn tham mưu cho Thành ủy TP.Biên Hòa chỉ đạo công tác kiểm tra việc thực hiện. Riêng Công an TP.Biên Hòa đã lập 3 đoàn kiểm tra, bên cạnh đó xây dựng các kế hoạch, các phương án đấu tranh, xử lý các đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ.

Bên cạnh đó Công an TP.Biên Hòa đã cho in 6.000 poster, 50.000 tờ rơi tuyên truyền trong khu dân cư. Tổ chức cho các hộ dân cam kết không sử dụng pháo, đặc biệt là gọi các đối tượng từng sử dụng pháo nổ và bị bắt viết cam kết không tiếp tục vi phạm.