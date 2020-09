Chồng đâm chết vợ đang mang thai

Ngày 11.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Chí Toàn (29 tuổi), trú tại xã Đắk Som, huyện Đắk G’long để điều tra làm rõ về hành vi giết người

Đối tượng Vũ Chí Toàn tại cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, Vũ Chí Toàn kết hôn và sinh sống với chị Ka Grểu (24 tuổi, trú cùng thôn) từ năm 2016 và có với nhau hai đứa con. Đầu tháng 9.2020, do mâu thuẫn vợ chồng , Ka Grểu bỏ về nhà chị gái là Ka Grết tại xã Đắk Som sinh sống. Ngày 5.9, sau khi uống rượu, Toàn đến nhà chị gái của vợ, yêu cầu vợ về nhưng Ka Grểu không đồng ý và giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại với nhau. Toàn dùng dao đâm hai nhát vào người Ka Grểu. Lúc này chị gái Ka Grểu cùng anh K’Mil (người hàng xóm) can ngăn cũng bị Toàn đâm khiến K’Mil bị thương. Ka Grểu được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Đắk Som, Công an huyện Đắk G’long lập tức có mặt tại hiện trường bắt giữ Toàn, bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Theo cơ quan điều tra, thời điểm xảy ra án mạng, Ka Grểu đang mang thai được 6 tháng.