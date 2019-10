Chồng đâm chết vợ rồi chạy lên núi bỏ trốn

Sáng nay 31.10, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), xác nhận thông tin trên và cho biết đơn vị này vừa bàn giao nghi phạm Lê Anh Chiến (40 tuổi, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra . Chiến là nghi phạm đã dùng dao đâm chết vợ mình ngay tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối 30.10, Công an huyện Nghi Xuân nhận được tin báo tại nhà Lê Anh Chiến xảy ra vụ án mạng. Khi đến nơi, công an phát hiện chị Dương Thị Hương (36 tuổi, vợ Chiến) đã tử vong với nhiều vết đâm trên người. Người thân trình báo, Chiến đâm chết chị Hương rồi bỏ trốn . Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao nhọn.