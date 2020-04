Chốt chặn ở cửa ngõ các tỉnh thành

Xếp hàng khai báo y tế

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại 30 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào Hà Nội, lực lượng CSGT là đầu mối điều hành chốt kiểm soát. Các lực lượng còn lại là công an phường, thanh tra giao thông, y tế...

Ngày 6.4 một số chốt đã được thiết lập, đầy đủ nhân lực nhưng vẫn đang đợi lệnh “kích hoạt”, như: chốt tại cầu Chương Dương hướng về các tỉnh: Hưng Yên và Bắc Ninh; chốt tại gầm cầu Thanh Trì hướng sang khu đô thị Ecopark (tỉnh Hưng Yên)... Còn lại, phần lớn các chốt vẫn hoạt động kiểm soát người dân vào TP, mỗi chốt kiểm soát khoảng 150 - 300 người/ngày.

Bắt giữ nhiều người vượt biên về Việt Nam trốn dịch Ngày 6.4, đại tá Phạm Ngọc Phú, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy (BCH) Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum, cho biết trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, BĐBP tỉnh Kon Tum đã bố trí 44 điểm, tổ chốt chặn, phối hợp với BCH Quân sự tỉnh Kon Tum và công an địa phương bố trí lực lượng canh phòng, tuần tra, bảo vệ cẩn mật. Trong quá trình tuần tra bảo vệ biên giới, BĐBP đã phát hiện, bắt giữ 21 người từ Lào vượt biên về Việt Nam. Tại cơ quan chức năng, số người này khai nhận là công dân Việt Nam hiện đang làm ăn sinh sống tại Lào, vượt biên về nước để tránh dịch. Ngày 6.4, UBND tỉnh Quảng Trị cho hay đã lập 3 chốt liên ngành kiểm tra y tế bắt buộc đối với tất cả công dân vào địa phương bằng đường bộ tại 3 cửa ngõ trên QL1 và đường Hồ Chí Minh kể từ ngày 2.4. Đáng chú ý, BCH BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết hiện cả nhóm 7 người (gồm 1 lái xe bán tải, chở 6 người quê Nghệ An, Thanh Hóa) sau khi bị phạt hành chính về hành vi "nhập cảnh trái phép" vẫn đang được cách ly theo quy định. Nhóm người này bị lực lượng biên phòng và Công an Quảng Trị bắt giữ vào chiều 2.4, sau khi vượt biên từ đường tiểu ngạch của biên giới Việt - Lào để tìm cách tránh cách ly 14 ngày. Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Viện KSND tỉnh Quảng Trị cũng đã vào cuộc để xem xét các dấu hiệu hình sự của vụ việc. Đ.Nhật - N.Phúc Tại chốt kiểm soát tại cầu Vĩnh Tuy hướng vào nội thành Hà Nội, trung tá Nguyễn Đức Huấn, Đội phó Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội), cho biết trạm chia làm 3 kíp, hoạt động 24/24. Sau khi dừng phương tiện, người dân sẽ được đo thân nhiệt, khai báo y tế và hỏi mục đích vào TP. "Người dân tuân thủ rất tốt và hợp tác với lực lượng chức năng. Nếu phát hiện người dân có nhiệt độ cao đơn vị sẽ mời ở lại nghỉ 30 phút sau đó đo thân nhiệt lại, nếu vẫn sốt thì sẽ thông báo tới lực lượng y tế để thực hiện các bước tiếp theo", trung tá Huấn cho hay.

Trả lời Thanh Niên chiều 6.4, thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết: “Qua 6 ngày triển khai chốt, nhìn chung chưa có gì quá bất thường. Người dân chấp hành việc phòng dịch rất tốt, ủng hộ anh em làm nhiệm vụ ở các chốt. Chúng tôi cũng có nhắc nhở những trường hợp ra ngoài vì mục đích không cần thiết trở về nhà, tạo điều kiện cho xe chở hàng hóa lưu thông, đo thân nhiệt người qua lại”. Tại một số chốt, lực lượng chức năng còn được người dân mang nước giải khát đến ủng hộ.

Chốt kiểm soát dịch bệnh tại cầu Đồng Nai Ảnh: Công Nguyên

Phát hiện các trường hợp có yếu tố dịch tễ

Tại Hải Phòng, ô tô cá nhân đều được các chốt kiểm soát đầu ra và vào TP yêu cầu dừng lại kiểm tra. Người Hải Phòng đi xe cá nhân muốn ra khỏi TP phải có giấy xác nhận của chủ tịch UBND cấp huyện. Nếu đi từ địa phương đã có dịch trở về phải đi cách ly tập trung và tự trả tiền (tiền ăn là 80.000 đồng/người/ngày, chi phí sinh hoạt 80.000 đồng/người/đợt). Trong khi đó, ngoài các phương tiện vận tải hàng hóa, xe công vụ, xe cấp cứu thì xe ngoại tỉnh không được vào Hải Phòng.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại chốt đầu vào Hải Phòng trên QL5, lực lượng chức năng đã yêu cầu rất nhiều xe quay đầu, thậm chí xe chở thiết bị y tế biển Hà Nội cũng phải dừng tại chốt kiểm soát và chuyển tải hàng cho xe từ Hải Phòng ra nhận rồi quay đầu. Các chốt kiểm soát ra vào TP.Hải Phòng được lập ở trước trạm thu phí, qua đó giúp người dân không lãng phí tiền mua vé qua trạm.

Cán bộ y tế tại TP.HCM kiểm tra thân nhiệt người ngồi trên xe Ảnh: Công Nguyên

Tại tỉnh Quảng Ninh, có 43 chốt kiểm soát tại các cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ đã được thành lập. Tại các chốt kiểm soát, trừ các xe thực thi công vụ, còn lại người, phương tiện qua chốt đều được đo thân nhiệt, và cấp giấy đã kiểm soát y tế trong ngày cho công dân để không phải lập lại quy trình kiểm soát tại điểm tiếp theo. Riêng xe tải, container chỉ được chở 2 người.

Ghi nhận của PV trong chiều 6.4, tại chốt kiểm soát trên QL18, đoạn qua P.Hà Khẩu (TP.Hạ Long), lượng phương tiện lưu thông đã giảm. Phương tiện làm thủ tục qua chốt đa phần là xe tải giao nhận hàng. Đến 17 giờ ngày 6.4, 43 chốt đã kiểm soát hơn 150.000 phương tiện, 314.200 người. Đáng chú ý, 8 người có sốt, khó thở, có yếu tố dịch tễ đã được đưa đi cách ly tại cơ sở y tế 14 ngày.

Từ 1.4, thực hiện việc cách ly xã hội , tỉnh Quảng Ninh cấm các phương tiện cá nhân ra vào. Tuy nhiên, sau khi có phản ứng từ dư luận, địa phương này đã nới lỏng bằng việc phương tiện chỉ được ra vào địa bàn trong trường hợp cần thiết và phải khai báo với lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát.

Một ô tô biển Bắc Ninh phải quay đầu vì không có lý do chính đáng để vào Hải Phòng Ảnh: Lê Tân

Ùn tắc giao thông kéo dài ở cửa ngõ TP.HCM

Chiều 6.4, tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid -19 cầu Đồng Nai, các cán bộ được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ y tế, đứng dưới nắng nóng để kiểm tra thân nhiệt tài xế, người ngồi trên xe chạy trên QL1 từ Đồng Nai vào TP.HCM. Tổ công tác, chia 3 làn xe để phân luồng phương tiện. Lực lượng CSGT, TTGT xuống đường, đứng từ xa phân luồng xe đi đúng vào làn đã quy định. Lực lượng y tế đứng ở các làn thay phiên kiểm tra thân nhiệt tài xế, và những người ngồi trên xe. Đoàn xe tải, khách, ô tô chạy chầm chậm để qua chốt, thực hiện kiểm dịch theo đúng quy định.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại chốt kiểm soát dịch cầu Đồng Nai chiều 6.4 đã được trang bị thùng container, kéo điện và bắt máy lạnh để cán bộ thay ca ngủ nghỉ, một nhà vệ sinh công cộng cũng được dựng lên tại đây.

Theo các cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (đang làm nhiệm vụ tại đây), trong ngày 5 và 6.4 đã kiểm tra hàng nghìn trường hợp người điều khiển ô tô, xe khách, xe máy… vào TP. Theo các cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt cầu Đồng Nai, lượng xe vào TP lớn nên dẫn đến ùn tắc giao thông kéo dài; chốt trực 24/24 nên cần phải thay ca làm nhiệm vụ.

Chiều 6.4, tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 Trường ĐH An ninh (Q.Thủ Đức) và đường Nguyễn Xiển (P.Long Bình, Q.9) các chốt kiểm soát vẫn làm việc liên tục. Lực lượng CSGT, TTGT đứng phân luồng, dừng các phương tiện lưu thông; cán bộ y tế túc trực đo thân nhiệt tài xế, người ngồi trên xe. Cảnh sát cơ động, công an phường, lực lượng quân đội túc trực đảm bảo an ninh trật tự. Hai chốt này mượn mặt bằng của quán cà phê để đặt bàn làm việc, sinh hoạt của cán bộ đều diễn ra trong quán. Hầu hết tất cả người dân đều chấp hành tốt quy định kiểm dịch khi đi qua các chốt kiểm tra.