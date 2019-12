Chủ đầm rươi ở Hải Phòng bị sát hại trong đêm

Chiều 29.12, Công an huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, cho biết đang điều tra làm rõ cái chết bất thường của ông Lê Văn Thăm (53 tuổi), chủ đầm rươi ở thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng, huyện An Lão.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 29.12, chính quyền xã Quang Hưng nhận được tin báo ông Lê Văn Thăm đã chết trong nhà, ở bãi rươi thuộc thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng.

Theo cơ quan công an, thi thể ông Thăm có nhiều vết thương. Đáng chú ý, gia đình ông Thăm có lắp camera an ninh nhưng hệ thống này đã bị phá. Cơ quan công an nhận định đây có thể là vụ giết người

Theo chính quyền địa phương, thời điểm ông Thăm tử vong, vợ con nạn nhân không có nhà.

Công an huyện An Lão đang phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ vụ án.