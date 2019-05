Chủ đầu tư Eco Lake View bị cư dân tố ăn gian diện tích

Chung cư Eco Lake View (ở địa chỉ 32 Đại Từ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) do Công ty CP Ecoland làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất rộng 3,8 ha, gồm 2 tòa nhà cao 32 tầng, 3 tầng hầm và 1 tòa nhà để xe cao 9 tầng.

Tổng số căn hộ tại chung cư này là 1.200, đã bàn giao cho khách hàng vào ở từ cuối năm 2018. Sau khi nhận nhà dọn đến ở, nhiều cư dân phát hiện diện tích thực tế của căn hộ nhỏ hơn diện tích ghi trên hợp đồng nên đã phản ánh đến chủ đầu tư, nhưng chỉ nhận được sự im lặng một cách khó hiểu.

Phản ánh đến Thanh Niên, cư dân chung cư Eco Lake View cho biết, ngay từ thời điểm bàn giao nhà, nhiều người đã không ký xác nhận vào hồ sơ tính diện tích căn hộ do nhận thấy nhiều bất cập, có dấu hiệu của việc chủ đầu tư “ăn gian” diện tích căn hộ. Theo cư dân, bản vẽ đo diện tích căn hộ thực tế do chủ đầu tư cung cấp là chưa chính xác, không đúng theo quy định của Bộ Xây dựng.

“Nhiều cư dân đã mời đơn vị đo thứ 3 đến đo lại diện tích căn hộ theo quy định tại Thông tư 03 do Bộ Xây dựng ban hành. Kết quả đo cho thấy, các căn hộ của chúng tôi đều thiếu hụt diện tích so với số lượng ghi trên hợp đồng mua bán. Trung bình, căn thiếu ít nhất là 0,8 m2, nhiều lên đến 2,2 m2. Những căn hộ diện tích lớn thường thiếu nhiều hơn diện tích nhỏ”, anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ một căn hộ tại tòa HH02 của chung cư này, cho biết.

2. Tuy nhiên, khi đo lại chỉ đạt 105,1 m2, thiếu hụt 1,5 m2. Tính ra tiền với giá là hơn 24 triệu đồng/m2, chị Nga Chị Đặng Thị Phương Nga, chủ căn hộ 2503B tòa HH02, cũng cho hay diện tích thông thủy căn hộ gia đình bỏ tiền mua là 106,7 m. Tuy nhiên, khi đo lại chỉ đạt 105,1 m, thiếu hụt 1,5 m. Tính ra tiền với giá là hơn 24 triệu đồng/m, chị Nga cho rằng Công ty CP Ecoland đã “ăn gian” của mình trên 36 triệu đồng

Một trường hợp khác là căn hộ 2102B tòa HH02 của anh Nguyễn Văn Ngự có số lượng diện tích ghi trên hợp đồng mua bán với chủ đầu tư chung cư là 95 m2, tuy nhiên, sau khi đo lại phát hiện thiếu hụt 2,05, chỉ có 92,95 m2 so với diện tích phải bỏ tiền ra mua…

Nhiều cư dân chung cư Eco Lake View cho rằng, với mức giá trung bình 24 triệu đồng/m2, cả trăm căn hộ bị thiếu hụt diện tích, Công ty CP Ecoland đã thu lợi bất chính cả chục tỉ đồng.

Đáng nói, theo phản ánh của các cư dân, sau khi phát hiện căn hộ đã mua thiếu hụt diện tích, nhiều chủ sở hữu căn hộ có đơn kiến nghị Công ty CP Ecoland đối thoại, giải đáp khúc mắc nhưng không được đáp ứng. Quá bức xúc, nhiều chủ sở hữu căn hộ tại chung cư Eco Lake View cho biết sẽ gửi đơn kiện chủ đầu tư ra tòa án nhờ phán xử.

“Mức phí dịch vụ, gửi xe tại chung cư Eco Lake View như hiện nay là quá cao khi so sánh với chất lượng, cũng như so với mặt bằng chung của các khu chung cư ở phân khúc trung cấp khác tại quận Hoàng Mai. Nhiều khu chung cư lân cận chỉ có mức phí gửi xe từ 800.000 - 1,2 triệu đồng/ô tô/tháng, xe máy từ 60.000 - 80.000 đồng/xe, phí dịch vụ chỉ khoảng 5.000 - 6.000 đồng/tháng. Dù thu mức phí cao như vậy, nhưng chất lượng dịch vụ tại đây cũng không xứng đáng. Chủ đầu tư cũng không minh bạch các chi phí, hay giải thích để cư dân hiểu rõ. So thực tế hiện tại với lúc quảng cáo bán căn hộ của Công ty CP Ecoland, cư dân chúng tôi có cảm giác như bị lừa”, chị Nguyễn Vân Anh, cư dân tòa HH03, bức xúc.

Đỉnh điểm mâu thuẫn là liên tục vài ngày gần đây, mỗi chiều tối, nhiều cư dân chung cư Eco Lake View lại xuống sân, đường nội bộ căng băng rôn, chắn lối đi vào hầm gửi xe để phản đối chủ đầu tư thu phí dịch vụ, phí gửi xe cao, yêu cầu đối thoại về thiếu hụt diện tích, trả lại sân chơi cho trẻ em…