Chú hiếp dâm cháu ruột, lãnh án tù

Ngày 24.5, Tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt Hồ Văn Dil (27 tuổi) 18 năm tù, Hồ Tuấn Hùng 8 năm tù (38 tuổi, là 2 anh em ruột, cùng ngụ xã Trung Hưng, H.Cờ Đỏ), cùng về tội “ hiếp dâm và giao cấu với người dưới 16 tuổi”. Đồng thời buộc Hùng và Dil phải bồi thường tổn thất tinh thần theo yêu cầu của gia đình nạn nhân số tiền 40 triệu đồng.

Ảnh: Mai Trâm Hùng và Dil tại phiên tòa sơ thẩm sáng 24.5

Theo cáo trạng, Hồ Tuấn Hùng và Hồ Văn Dil là chú ruột của cháu E. Lợi dụng sự ngây thơ của cháu E, trong thời gian từ năm 2016 đến tháng 9.2018, Dil nhiều lần dụ dỗ cho cháu E từ 50 ngàn đến 100 ngàn để xâm hại tình dục cháu E.

Mỗi lần sau khi xâm hại tình dục, cháu E bị Dil doạ và cấm tiết lộ sự việc. Sau đó, từ tháng 6 đến tháng 9.2018, Hùng phát hiện hành vi của Dil nên tiếp tục dụ dỗ và cho tiền cháu E để nhiều lần tiếp tục xâm hại tình dục cháu E.

Cuối tháng 11.2018, cháu E đã nói lại với cha mẹ việc bị Hùng và Dil nhiều lần xâm hại.

Công an H.Cờ Đỏ đã xác minh và chuyển vụ việc cho Công an TP.Cần Thơ thụ lý. Ngày 1.12.2018, Cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ đã bắt khẩn cấp đối với Hùng và Dil. Tại phiên tòa, Hùng và Dil đã thừa nhận hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định, riêng đối với Dil phải có hình phạt tương xứng vì Dil đã nhiều lần xâm hại tình dục cháu E khi cháu chưa đủ 13 tuổi.