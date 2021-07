Chủ mưu 'thổi giá' thiết bị, cựu giám đốc BV Bạch Mai đối mặt 15 năm tù

Ngày 13.7, nguồn của tin Thanh Niên cho biết, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo truy tố 8 bị can trong vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bệnh viện (BV) Bạch Mai

Các bị can gồm: Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc BV Bạch Mai; Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên Phó giám đốc BV Bạch Mai; Trịnh Thị Thuận, Lý Thị Ngọc Thủy, nguyên Trưởng phòng và Phó phòng Tài chính BV Bạch Mai; Phạm Đức Tuấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty công nghệ y tế BMS (Công ty BMS); Ngô Thị Thu Huyền, Phó giám đốc Công ty BMS; Trần Lê Hoàng, thẩm định viên Công ty thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (VFS) và Phạm Minh Dung, nguyên Tổng giám đốc Công ty VFS.

Cả 8 người này cùng bị truy tố về tội “ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ” theo khoản 3 điều 356 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 10-15 năm tù.

Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai thực hiện đề án, ký Hợp đồng liên danh, liên kết số 02/HĐLK ngày 27.2.2017 tại BV Bạch Mai các bị can trong vụ án đã lợi dụng, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện không đúng các quy định tại Điều 3 Nghị định 63/2006 ngày 25.4.2012 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; khoản 1, phần III Thông tư 15/2007/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết, Điều 4, Quy định 288/BM ngày 8.3.2012 của BV Bạch Mai về việc sử dụng các trang thiết bị y tế từ nguồn xã hội hóa, khoản 1, Điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Qua đó, tạo điều kiện cho Công ty BMS tham gia liên doanh, liên kết lắp đặt Robot Rosa, dùng trong phẫu thuật sọ não không đúng với thức tế.

Cụ thể, Robot Rosa được Công ty BMS nhập khẩu chính hãng từ Pháp theo diện hàng mới, sau khi nộp các khoản thuế, phí theo quy định có tổng trị giá khoảng hơn 7,4 tỉ đồng nhưng đã được các bị can trong vụ án cấu kết với nhau “thổi giá” thiết bị lên thành 39 tỉ đồng.

Hành vi vi phạm của các bị can tại BV Bạch Mai, Công ty BMS và Công ty VFS dẫn đến hậu quả, thiệt hại là làm tăng chi phí khám chữa bệnh, người bệnh phải trả chi phí khấu hao máy cao hơn thực tế (với 637 ca đã phẫu thuật có thu tiền, đã gây thiệt hại tổng số tiền hơn 10,5 tỉ đồng).

Cáo trạng xác định động có việc thổi giá nêu trên nhằm mục đích mang lại lợi nhuận cho tập thể và cá nhân các bị can trong vụ án. Trong đó bị can Nguyễn Quốc Anh số tiền hơn 331 triệu đồng; Nguyễn Ngọc Hiền 150 triệu đồng; Trịnh Thị Thuận 50 triệu đồng.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Quốc Anh giữ vai trò chính, là người quyết định để BV Bạch Mai và Công ty BMS ký hợp đồng liên danh, liên kết số 02/HĐLK ngày 27/02/2017. Bị can Phạm Đức Tuấn, giữ vai trò giúp sức tích cực, tạo điều kiện để cho BV Bạch Mai ký được hợp đồng. Các bị can Nguyễn Ngọc Hiền, Trịnh Thị Thuận, Lý Thị Ngọc Thủy, Ngô Thị Thu Huyền, Phan Minh Dung, Trần Lê Hoàng giữ vai trò đồng phạm thực hiện.

Do vậy, cần phân hóa trách nhiệm đối với từng bị can để quyết định hình phạt và áp dụng các tình giảm nhẹ theo quy định của pháp luật, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với từng bị can.

Theo cáo trạng, các bị can đều thành khẩn khai báo, nhận thức rõ hành vi phạm tội, phối hợp với Cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án và chịu trách nhiệm về hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội. Bị can Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Ngọc Hiền, Trịnh Thị Thuận, Phan Minh Dung đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng bất chính; bị can Phạm Đức Tuấn nộp lại hết số tiền thiệt hại.