Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra H.Chợ Mới bị cách chức Ủy viên Ban Thường vụ

Ngày 18.12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã quyết định xử lý kỷ luật Đảng với hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Trần Phước Lĩnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Mới.

Nguyên nhân, do ông Lĩnh không chấp hành kết luận của tổ chức đảng về công tác cán bộ, vi phạm Điều lệ Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang ra thông cáo về việc xử lý kỷ luật Đảng ông Trần Phước Lĩnh (Ảnh: Trần Ngọc)

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, trước đó, trong các ngày 11.11 và 25.11, ông Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, đã chủ trì kỳ họp lần thứ 2 và thứ 3 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang để xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Trần Phước Lĩnh.

Xét thấy vi phạm của ông Lĩnh là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng, cơ quan nơi ông Lĩnh sinh hoạt, công tác đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật nên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Lĩnh. Đồng thời xem xét điều động, phân công ông Lĩnh giữ vị trí khác phù hợp.

Ngày 8.12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị và xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Phước Lĩnh bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cũng yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới điều động, phân công ông Lĩnh giữ chức vụ khác phù hợp.

Nguồn tin của Báo Thanh Niên cho biết trước đó, ông Trần Phước Lĩnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang xem xét và quyết định điều động đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang và giữ chức vụ Trưởng một phòng của đơn vị này. Tuy nhiên, ông Lĩnh không nhận nhiệm vụ theo sự điều động, phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.