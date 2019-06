Chủ nợ khởi kiện Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Định Trương Hải Ân

Theo trình bày của ông N., tháng 10.2018, ông bán N. cho vợ chồng ông Trương Hải Ân một căn nhà đang làm nhà nghỉ tại P.Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn) với giá 6,5 tỉ đồng.

Sau khi thỏa thuận xong, ông Ân trả trước 1 tỉ đồng, số tiền 5,5 tỉ đồng còn lại hẹn ngay sau khi sang tên căn nhà, thế chấp vay được tiền ngân hàng sẽ trả.

Tuy nhiên, sau khi vay được tiền, ông Ân chỉ trả cho ông N. đợt 2 thêm 4 tỉ, còn nợ lại 1,5 tỉ. Sau đó, ông N. tục đòi số tiền còn lại thì vợ ông Ân trả thêm 390 triệu đồng.

Trước khi gửi đơn đến công an, ông N. cũng gửi đơn đến TAND TP.Quy Nhơn khởi kiện ông Ân để đòi nợ.

Ảnh: Hoàng Trọng Giấy nhận tiền được cho là có chữ ký của ông Trương Hải Ân

“Hiện vợ chồng ông Ân còn nợ tôi hơn 1,1 tỉ đồng. Do vợ chồng ông Ân chưa trả hết tiền nên đến thời điểm này tôi vẫn chưa bàn giao căn nhà đã bán dù giấy tờ đã được sang tên, đem thế chấp tại ngân hàng”, ông N. nói.

Cùng ngày, một số người khác ở TP.Quy Nhơn đã gửi đơn đến Công an tỉnh Bình Định và các cơ quan chức năng liên quan tố cáo ông Trương Hải Ân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều người cho rằng do ông Ân mượn tiền không trả, gần đây số điện thoại của ông Ân không liên lạc được nên mới gửi đơn đến công an để tố cáo.

Ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Định cũng xác nhận có nhiều người gửi đơn, gọi điện đến Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Định nhờ can thiệp, động viên ông Ân trả nợ. Tuy nhiên, ông Quang cho rằng chuyện cho vay rồi nợ nần là quan hệ dân sự thì nên kiện ra tòa, lãnh đạo sở này chỉ động viên, yêu cầu ông Ân trả nợ chứ không thể đòi thay.

Theo ông Quang, tại cuộc họp vào chiều 3.6, lãnh đạo tỉnh Bình Định và Sở LĐ-TB-XH tỉnh cũng yêu cầu ông Trương Hải Ân phải giải quyết chuyện nợ nần nếu có, còn việc sai đến đâu sẽ tính sau.