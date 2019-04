Chủ quán cà phê Kiều Nữ kiêm... tiếp viên kích dục cho khách

Khoảng 9 giờ 45 ngày 27.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an H.Long Hồ tiến hành kiểm tra, bắt quả tang một nữ tiếp viên đang có hành vi kích dục cho khách tại quán cà phê Kiều Nữ (ấp An Hiệp, xã Long An, H.Long Hồ).