Chủ quán cà phê nuôi 15 gái mại dâm, chiều khách tới bến với giá 300.000 đồng

Sáng 6.4, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Ngân (52 tuổi) và Đặng Tuấn Sơn (57 tuổi), cùng trú TT.Kép, H.Lạng Giang, Bắc Giang, để làm rõ hành vi chứa mại dâm

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn, PC02 Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện quán cà phê Bốn Mùa do Ngân làm chủ có biểu hiện chứa mại dâm , gây ảnh hưởng đến tình an ninh trật tự địa phương.