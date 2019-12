Chủ tịch Đà Nẵng cảnh báo 'xuất hiện các băng nhóm bảo kê'

Theo đó, ông Huỳnh Đức Thơ lưu ý, TP.Đà Nẵng đã manh nha những hoạt động của băng nhóm bảo kê , đòi nợ thuê... dẫn đến những vụ trọng án. “Đề nghị Công an TP quản lý thật tốt cán bộ cấp dưới của mình để giữ an toàn của cơ sở. Tôi nghe phong thanh trên địa bàn Q.Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn có băng nhóm bảo kê các nhà hàng, khách sạn...”, ông Thơ nói. Ông Thơ cho rằng, loại tội phạm này đã xuất hiện và đã có hàng loạt vụ việc nên Công an TP cần quan tâm xử lý để đảm bảo an toàn cho người dân.