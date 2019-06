Chủ tịch dầu khí PVC-IC bị bắt, giá cổ phiếu chưa bằng cốc trà đá

Trước đó, ngày 3.6, Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam bị can đối với ông Đỗ Văn Quang, nguyên Trưởng ban Kinh tế Kế hoạch Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã cổ phiếu PVX), Chủ tịch HĐQT PVC-IC, do đã có hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình tại dự án Ethanol Phú Thọ , phạm vào điều 224 bộ luật Hình sự trong thời gian làm Trưởng ban Kinh tế Kế hoạch của Công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam.