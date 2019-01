Ông Đinh La Thăng liên quan thế nào đến dự án Ethanol Phú Thọ?

Liên quan đến việc mới đây ông Đinh La Thăng (59 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn dầu khí VN (PVN), bị khởi tố do sai phạm tại dự án nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ, nguồn tin Thanh Niên cho biết, CQĐT Bộ Công an đã xác định bị can này có nhiều hành vi sai phạm, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.