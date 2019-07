Chủ tịch địa ốc Alibaba 'bận' livestream, 'phớt lờ' thư cơ quan chức năng mời làm việc

Ngày 26.7, Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông (TT - TT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đợi ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, đến làm việc liên quan đến những phát ngôn miệt thị lực lượng công an, chủ tịch xã. Tuy nhiên, ông Luyện đã không tới làm việc theo thư mời.

Một lãnh đạo Phòng Thanh tra Sở TT - TT Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vào ngày 22.7 đơn vị đã có văn bản mời ông Luyện đến làm việc. Hôm nay (26.7), ông Luyện không đến thì đơn vị sẽ tiếp tục gửi thư mời lần nữa, theo đúng quy định.

Trong khi đó, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lúc 9 giờ 30 ngày 26.7, trên trang mạng xã hội của Công ty Alibaba, ông Luyện vẫn đang livestream (phát trực tiếp - PV) nói chuyện với các nhân viên Công ty Alibaba

Nhân viên Alibaba liên tục quay phim đoàn cưỡng chế “dự án” ở Châu Pha

Trước đó, ngày 22.7, đại tá Trần Minh Lương, Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký văn bản gửi Sở TT - TT về việc đề nghị xử lý vi phạm pháp luật đối với đương sự Nguyễn Thái Luyện.

Trong văn bản nêu hành vi vi phạm của ông Luyện là đưa thông tin xuyên tạc, vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 13.6, đoàn cưỡng chế của UBND xã Tóc Tiên do ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã làm trưởng đoàn đã tổ chức cho xe múc cuốc đường vi phạm tại “dự án” Alibaba Tân Thành Center City 5 do ông Nguyễn Thái Lực (em ruột của ông Luyện) làm chủ sở hữu đất do vi phạm về sử dụng đất.

Trong lúc đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ, nhân viên Công ty Alibaba đã ngông cuồng chống đối, đập phá xe múc. Riêng ông Luyện sau đó đã có những phát ngôn miệt thị trên mạng xã hội về lực lượng công an, chủ tịch xã.

Theo đó, ông Luyện xuất hiện trong đoạn video hỏi nhân viên của mình: “Tôi hỏi anh chị học cái gì để làm công an xã, học cái gì? Học ngu ra làm Công an xã. Các anh chị để ý, mấy thằng quậy quậy, phá làng phá xóm không làm cái gì thì kêu vô làm công an xã”.

Ông Luyện hỏi tiếp: “Học cái gì ra làm chủ tịch xã? Học làm côn đồ” và giải thích: “Mấy người Công an xã hay chủ tịch xã cho thấy xin xỏ, chạy chọt lên làm vị trí đó, không có học, không có trình độ gì hết trơn...”.

Các phát ngôn này của chủ tịch địa ốc Alibaba đã gây bức xúc trong dư luận và những cán bộ làm việc tại UBND xã Tóc Tiên.

Sau đó, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên đã làm đơn gửi cơ quan công an, Sở TTTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu xử lý các phát ngôn miệt thị của ông Luyện.

Ngày 4.7, ông Nguyễn Thái Luyện đã đến Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để làm việc theo giấy mời và thừa nhận những phát ngôn trên mạng xã hội do chính mình nói ra.

Qua quá trình làm việc, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét thấy các phát ngôn của chủ tịch địa ốc Alibaba chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, nên chuyển hồ sơ cho Sở TT - TT xử lý theo quy định.