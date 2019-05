Chủ tịch EVN: đại biểu Lê Thu Hà tính toán sai

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, đại biểu Lê Thu Hà cho rằng “trên thực tế, giá điện không tăng 8,36% như EVN công bố”. Bà Hà dẫn “bóc tách thực tế tăng giá điện lũy tiến so với mức cơ sở trước khi tăng giá, các chuyên gia kinh tế” cho thấy: Người tiêu dùng ở bậc 6 (từ 401 kWh trở lên) phải chi trả đến 2.927 đồng cho 1kWh. Mức này tăng đến 189% so với giá cơ sở (1.549 đồng), và tăng đến 15% so với bậc 6 (174%) trước khi chưa tăng giá - không phải là 8,37% như EVN đệ trình để Chính phủ thông qua cho bậc 6. Đối với bậc 3 (101 - 200 kWh) theo EVN là phổ cập, thì mức giá mới 2014 đồng sẽ có sự gia tăng lên 130% so với mức cơ sở (1549 đồng) hơn 10% so với giá cũ 1858 đồng (120%), khác với 8,4% mà EVN thông báo. Tương tự, sự gia tăng giá điện ở bậc 4 (201 - 300 kWh) là 12,7% ( 163,7% - 151%), và ở bậc 5 (301 - 400 kWh) là 14,2% (183% - 168,8%). Như vậy thực chất mức tăng mới là 10%, 12,7%, 14,2%,15%, khác với 8,33 - 8,40% trong đề xuất trình Chính phủ phê duyệt. “Phần lớn người dân phải chịu mức tăng lũy tiến ở các bậc 130%, 163%, 183% và 189% so với mức cơ sở trước tăng giá. Cách giải trình của EVN ẩn đi 1 lần tăng giá, làm cho phần trăm tăng giá thấp hơn”, theo bà Hà.