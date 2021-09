Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đến thăm, tặng quà trẻ em mồ côi do Covid-19

Chiều 21.9, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em mồ côi có cha, mẹ tử vong do Covid-19 trên địa bàn H.Củ Chi (TP.HCM).

Bà Nguyễn Thị Lệ thăm hỏi, tặng quà cho em N.V.T (13 tuổi) có mẹ mất do Covid-19 ĐÀO NGUYÊN

Tại một căn phòng trọ ọp ẹp nằm ở ấp 12 xã Tân Thạnh Đông (H.Củ Chi), em N.V.T (13 tuổi) đang cùng cha của mình lau dọn lại bàn thờ cho mẹ em. Gia đình T. có 4 người, trước dịch cha em T. làm thợ hồ, mẹ T. làm cho xưởng may còn anh trai T. làm công nhân ở xí nghiệp, cuộc sống gia đình có chút khó khăn.

Từ khi dịch bùng phát, cha mẹ T. xoay sở đủ đường mới có thể duy trì cái ăn cho cả nhà. Ấy vậy mà éo le chồng chất éo le, mẹ T. qua đời vì mắc Covid-19 . Cha T. chia sẻ từ khi mẹ mất, tinh thần 2 con trai suy sụp đặc biệt là T. và em có nghĩ đến chuyện ngưng việc đi học vì hoàn cảnh gia đình thiếu thốn.

Một trường hợp khác của em T.M.K (12 tuổi, ngụ ấp 11A, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi), cha mất vì Covid-19. Trước đây cha của K. là lao động chính trong gia đình, còn mẹ K. có chăn nuôi gia súc nhưng từ khi bản thân bị bệnh tim mẹ của K. cũng ngừng nuôi từ lâu, 3 người anh của K. đều đã trưởng thành và có công việc nhưng do dịch bệnh kéo dài nên cũng không có thu nhập suốt mấy tháng qua. Giờ đây gia đình K. mất đi trụ cột trong nhà, đành phải nương tựa dìu dắt nhau qua dịch bệnh.

Bà Lệ chia sẻ nỗi đau mất người thân với gia đình em T.M.K (12 tuổi) ĐÀO NGUYÊN

Chiều cũng ngày, đoàn cũng đã đến thăm em H.N.T.C (12 tuổi, ngụ ấp 5, xã Bình Mỹ, H.Củ Chi) có cha và mẹ đều mắc Covid-19, tuy nhiên mẹ của C. không qua khỏi còn cha C. đã được điều trị khỏi bệnh và hiện đang chăm sóc C.

Cha của C. bày tỏ lo lắng vì nghề nghiệp của bản thân không ổn định, con gái còn nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, rất cần có bàn tay chăm sóc của người mẹ. Được biết, C. rất chăm ngoan và đạt được thành tích tốt trong học tập, từ khi mẹ mất C. càng có ý chí phấn đấu hơn để không phụ lòng mẹ mình.

Ngoài việc hỏi thăm hoàn cảnh sống của gia đình em H.N.T.C (12 tuổi), bà Lệ còn động viên tinh thần ham học của em ĐÀO NGUYÊN

Ngoài việc tặng quà, chia sẻ mất mát với các em, bà Lệ cũng đặc biệt quan tâm đến hoàn cảnh gia đình cũng như điều kiện học tập của từng em để từ đó động viên khích lệ tinh thần.

Trao đổi với PV Thanh niên, bà Nguyễn Thị Lệ cho biết việc mất người thân yêu trong gia đình có thể gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của các em, rất dễ sa sút trong việc học tập nếu như không thường xuyên được kèm cặp, động viên.

Bà Lệ mong rằng các ban ngành đoàn thể sẽ lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các em cũng như luôn nắm được tình hình để kịp thời hỗ trợ khi các em cần.