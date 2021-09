Giúp trẻ em mồ côi vượt qua cú sốc tâm lý

Ngày 17.9, Báo Thanh Niên nhận được thông tin có bạn đọc là ông Phạm Hòa, chủ một doanh nghiệp dệt may ở Q.Tân Bình (TP.HCM) đã chuyển khoản ủng hộ Chương trình bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 với số tiền 50 triệu đồng. Một bạn đọc khác là ông Lê Văn Thanh (ngụ ở P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết, Bình Thuận ) ủng hộ 10 triệu đồng. Cùng ngày, có rất nhiều bạn đọc khắp cả nước hưởng ứng chương trình của báo bằng các hình thức đăng ký nhận đỡ đầu các em hoặc chu cấp hằng tháng. Một nữ nghệ sĩ tạo hình (xin giấu tên) khi nghe tin về chương trình của báo cũng đã có tâm nguyện dành 1 tác phẩm nghệ thuật bán đấu giá để tặng các nạn nhân mất do đại dịch Covid-19, đồng thời tham gia chương trình của Báo Thanh Niên bằng hình thức nhận đỡ đầu 1 bé trai đang ở lứa tuổi lớp 1 cho đến khi trưởng thành. Báo Thanh Niên đã ghi lại thông tin đầy đủ của các nhà hảo tâm nhận bảo trợ, sẽ liên lạc lại để trao đổi bàn bạc sau khi khảo sát kỹ lưỡng và có bộ hồ sơ chi tiết của từng em. Thanh Niên trân trọng biết ơn bạn đọc đã tin cậy và hưởng ứng chương trình. T.T.B