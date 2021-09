Xót xa học sinh mồ côi vì Covid-19: Sở GD- ĐT TP.HCM đề xuất gì?

Chăm lo dài hơi cho 1.517 học sinh mồ côi do dịch Covid-19

Ngày 15.9, theo ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD- ĐT TP.HCM, trong buổi làm việc với Ban Văn hóa xã hội HĐND TP.HCM, Sở GD-ĐT đưa ra đánh giá, dịch Covid-19 đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của người dân, bao gồm cả học sinh, giáo viên. Thống kê mới nhất, có 10.073 học sinh phổ thông, 3.386 giáo viên đang thuộc diện F0, 1.517 học sinh mồ côi do dịch Covid-19.

Cũng theo thống kê của Sở, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động toàn ngành bị mất việc làm là 12.341 người, ảnh hưởng nhiều nhất là bậc mầm non với 10.129 người (chiếm 82,08%) bị huỷ hoặc hoãn hợp đồng lao động.

Từ đó, Sở GD-ĐT kiến nghị HĐND TP tiếp tục có chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài công lập, chăm lo cho giáo viên thất nghiệp do trường học giải thể vì dịch Covid-19.

Đặc biệt, Sở GD- ĐT TP kiến nghị HĐND TP có chiến lược chăm lo dài hơi, có chương trình học bổng hỗ trợ học tập cho 1.517 học sinh mồ côi do dịch Covid-19.

TP.HCM dự kiến hoàn tất tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho giáo viên trước ngày 20.11 K.H

Đầy đủ điều kiện đảm bảo an toàn mới quay lại trường học

Ngoài ra, về phương án mở cửa trường học, Phó Giám đốc Sở GD- ĐT TP.HCM Lê Hoài Nam, chia sẻ chỉ khi nào đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên thì mới quay lại trường học. Để chủ động chuẩn bị kịch bản trở lại trường học, ông Nam cho biết thêm, Sở đang xây dựng Bộ tiêu chí an toàn Covid-19 dành cho bậc mầm non, phổ thông.

Được biết, năm 2020, Bộ tiêu chí này đã được ngành giáo dục xây dựng song những tiêu chí an toàn trong năm 2020 đã “trở nên lạc hậu” so với thực tế nên cần phải bổ sung, điều chỉnh.

Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, dù đang chịu những ảnh hưởng của dịch Covid-19 song theo thống kê vào thời điểm hiện tại, quy mô học sinh toàn TP năm học 2021-2022 vẫn tăng khoảng 11.000 (học sinh tăng hàng năm là khoảng 50.000).

Việc xây dựng trường lớp năm học 2021-2022 vẫn thực hiện theo kế hoạch đầu tư công của HĐND TP. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các công trình xây dựng đều tạm ngưng song vẫn đảm bảo chỗ học cho học sinh trong năm học mới do lộ trình xây dựng được dự trù trước 2 năm.

Bên cạnh kiến nghị chính sách hỗ trợ cho học sinh mồ côi và giáo viên mất việc làm vì dịch Covid-19, trong buổi làm việc với Ban Văn hóa xã hội, Sở GD-ĐT cũng có kiến nghị HĐND đề nghị Sở Tài chính và các sở liên quan đồng thời có tiếng nói với UBND TP để có nguồn dự phòng cho việc sửa chữa các trường đang được trưng dụng làm cơ sở y tế điều trị Covid-19, giúp ngành giáo dục chủ động khi học sinh quay trở lại trường.