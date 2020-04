Chủ tịch phường bị tấn công khi đi kiểm tra chống dịch Covid-19

Vào khoảng 8 giờ 30 sáng 5.4, ông Đoàn Văn Thuận, Chủ tịch UBND phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, dẫn đầu đoàn kiểm tra đi nhắc nhở người dân đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19.

Khi đoàn kiểm tra đến khu dân cư số 3, phường Nhị Châu thì Trần Văn Sơn (39 tuổi, ngụ phường Nhị Châu) đã cầm dao bầu lao vào chém ông Đoàn Văn Thuận. Rất may là cán bộ công an đi cùng đoàn kiểm tra đã kịp thời khống chế Sơn. Ông Thuận may mắn không bị thương.

Được biết, Sơn là đối tượng mới ra tù, có tiền án liên quan đến ma túy. Công an thành phố Hải Dương đang tiếp tục làm rõ để xử lý đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Một vụ tấn công người thực thi nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 cũng xảy ra tại Hải Dương trước đó, sáng 3.4.

Theo đó, anh Phạm Văn Xoan (47 tuổi, ở thôn Tây An, xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đi qua chốt kiểm soát dịch của thôn Tây An nhưng không đeo khẩu trang. Khi được một thành viên trong chốt nhắc đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19, anh Xoan không những không chấp hành, còn liên tục nói những lời xúc phạm, chửi bới, dọa đánh thành viên của chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Ngày 4.4, UBND xã Chí Minh đã mời anh Xoan lên làm việc để làm rõ hành vi và xử lý theo quy định. Lãnh đạo xã Chí Minh cho biết, anh Xoan sẽ bị phạt cảnh cáo, hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng vì không đeo khẩu trang tại nơi công cộng; và sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng vì có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ.