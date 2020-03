Phòng dịch Covid-19: Không đeo khẩu trang là sai lầm lớn

George F. Gao là Tổng giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CCDC). Ông giám sát 2.000 nhân viên và là một nhà nghiên cứu tích cực. Vào tháng 1, ông là thành viên của một nhóm đầu tiên thực hiện phân lập và giải trình tự SARS-CoV-2 , virus gây ra đại dịch COVID-19. Ông là đồng tác giả của 2 bài báo được công bố trên Tạp chí Y học New England (NEJM) cung cấp một số chi tiết dịch tễ học và đặc điểm lâm sàng đầu tiên của bệnh, và đã xuất bản thêm 3 bài báo khác về COVID-19 trên tờ The Lancet. Nhóm của ông cũng cung cấp dữ liệu quan trọng cho một ủy ban chung giữa các nhà nghiên cứu Trung Quốc và một nhóm các nhà khoa học quốc tế, do WHO tổ chức, đã viết một báo cáo mang tính bước ngoặt sau khi đi thăm đất nước để hiểu về phản ứng với dịch bệnh. Ông George Gao đầu tiên được đào tạo thành bác sĩ thú y. Sau đó, ông lấy bằng tiến sĩ sinh hóa tại Đại học Oxford (Anh). Ông nghiên cứu sau tiến sĩ ở đó và tại Đại học Harvard (Mỹ) chuyên về miễn dịch học và virus học. Nghiên cứu của ông chuyên về các loại virus có màng lipid mỏng manh, một nhóm bao gồm SARS-CoV-2, và cách chúng xâm nhập vào tế bào và di chuyển giữa các loài, theo Tạp chí Science.