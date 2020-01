Xuất hiện 2 du khách nghi nhiễm viêm phổi 'lạ' tại Việt Nam

Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tại TP.Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, trường hợp bệnh viêm phổi cấp do chủng nCoV đầu tiên khởi phát ngày 12.12.2019, đến ngày 13.1.2020 đã ghi nhận 59 trường hợp mắc, 7 trường hợp nặng, 1 trường hợp tử vong, 2 trường hợp đã hồi phục hoàn toàn, các bệnh nhân khác trong tình trạng ổn định và chưa ghi nhận trường hợp cán bộ y tế bị nhiễm bệnh. Tại Thái Lan ngày 12.1 đã phát hiện ca bệnh đầu tiên do chủng nCoV, bệnh nhân là một nữ du khách đến từ TP.Vũ Hán. Đây cũng là ca viêm phổi “lạ” đầu tiên được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc.