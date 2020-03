Chủ tịch Quảng Nam: Giảm lượng khách đến Hội An để đảm bảo an toàn cho dân

Việt Nam có thêm 5 người mắc Covid-19 I Bản tin về virus corona 12.3.2020

Theo ông Sơn, để triển khai hiệu quả việc phòng chống Covid-19, UBND Hội An khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố xem xét, hạn chế tiếp nhận đặt phòng lưu trú tại cơ sở trong giai đoạn này, chủ động từ chối đón khách đến từ các quốc gia, các vùng có dịch Covid-19 đang bùng phát nhanh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cũng yêu cầu triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch theo tinh thần 4 tại chỗ: Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ.

Ông Thanh cũng yêu cầu Hội An rà soát, giảm bớt lượng khách du lịch trên địa bàn, nhưng phải đảm bảo việc này không vi phạm pháp luật.

“Đây là lúc chúng ta cần giảm bớt lượng khách lại, chúng ta muốn Hội An là điểm đến an toàn, trước hết, người dân ở địa bàn phải an toàn. Du khách đến Hội An cũng phải đảm bảo môi trường an toàn”, ông Thanh nhấn mạnh.