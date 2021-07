Chủ tịch Quốc hội: 'Chúng ta có quyền tự hào về kết quả cuộc bầu cử'

Theo ông Huệ, cuộc bầu cử diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát đợt thứ tư, với nhiều diễn biến phức tạp nhưng đã được tổ chức an toàn, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm nhiều so với các kỳ bầu cử trước (chỉ bằng 18% so với các kỳ trước đây).