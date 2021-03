Chủ tịch Quốc hội yêu cầu An Giang siết biên giới để cuộc bầu cử thành công

Sáng 18.3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân , Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, cùng Đoàn công tác của Quốc hội đến làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh An Giang về việc tổ chức, triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang , cho biết tổng số đại biểu Quốc hội được bầu trên địa bàn tỉnh là 9 đại biểu. Trong đó có 5 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương và 4 đại đại biểu do T.Ư giới thiệu. Ông Bình cho biết thêm, cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang sẽ bầu 62 đại biểu.

Tính đến 17 giờ ngày 14.3, Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang đã tiếp nhận 15 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 1 trường hợp tự ứng cử và 110 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó có 2 trường hợp tự ứng cử.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang cần đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân về vai trò, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quan tâm bổ sung danh sách cử tri khi có người đi làm ăn xa về bầu cử. Ngoài ra, An Giang cần tăng cường lực lượng tại khu vực biên giới để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 23.5.

Trước đó, chiều 17.3 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác của Quốc hội đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại khu Di tích quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên và tham quan khu du sinh thái tại H.Chợ Mới.