Chủ tịch tỉnh Bình Thuận yêu cầu cưỡng chế tháo dỡ các trạm dừng chân trái phép

Quản lý còn lơi lỏng (?!) Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải Bình Thuận Nguyễn Thanh Long cho biết đơn vị đã nắm được tình hình lấn chiếm hành lang QL28B, khu vực đỉnh đèo Đại Ninh. Thanh tra Sở đã lập biên bản xử lý, buộc các cá nhân vi phạm phải khôi phục lại hành lang an toàn đường bộ như ban đầu, nhưng không ai chấp hành. “Các trường hợp Thanh tra Sở lập biên bản đều thuộc quyền ra quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND huyện. Tuy nhiên, một thời gian dài, UBND H.Bắc Bình không tiếp nhận biên bản vi phạm hành chính do Thanh tra Sở lập, đã gây ra khó khăn cho chúng tôi trong việc xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ ở QL28B”, ông Long nói.