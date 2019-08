San ủi đất rừng làm trạm dừng chân

Anh K’Lu, một người dân xã Phan Sơn (H.Bắc Bình) cho biết: "Ban đầu, họ chỉ san ủi đất, bán nước ngọt, cà phê. Sau đó, dựng cái chòi trú mưa nắng. Nhưng hơn một năm nay, họ đã dựng hẳn những ngôi nhà rất cao, to. Ủi cả đất rừng tạo thành các bãi đậu xe cho xe tour du lịch dừng chân nghỉ ngơi”.

Anh K’Lu còn cho biết thêm, các trạm dừng chân “hoành tráng” này (tính từ hướng Lâm Đồng xuống Bình Thuận là trạm dừng chân Panorama, Hoàng Yến và Như Anh) đều có chủ đến từ Lâm Đồng xuống đây “lập nghiệp”.

Trạm dừng chân Panorama rộng khoảng 1 ha có 2 nhà hàng (mỗi cái rộng khoảng 200 m2). Theo lời một người xưng là “bà chủ” tiết lộ: "Đất này em mua vài năm nay với giá 600 triệu đồng. Dĩ nhiên là mua sang tay chứ chẳng có giấy tờ gì. Để đầu tư quán xá thế này tụi em đã bỏ ra trên 3 tỉ đồng để xây dựng”. “Bà chủ” này cũng thừa nhận là xây dựng trạm dừng chân “lụi”, chứ chẳng có cơ quan nào của tỉnh Bình Thuận cấp phép.

Chánh thanh tra Sở GTVT Bình Thuận Nguyễn Thanh Long cho biết đơn vị đã nắm được tình hình lấn chiếm hành lang QL28B, khu vực đỉnh đèo Đại Ninh. Thanh tra Sở đã lập biên bản xử lý, buộc các cá nhân vi phạm phải khôi phục lại hành lang an toàn đường bộ như ban đầu, nhưng không ai chấp hành. “Các trường hợp Thanh tra Sở lập biên bản đều thuộc quyền ra quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND huyện. Tuy nhiên, một thời gian dài, UBND H.Bắc Bình không tiếp nhận biên bản vi phạm hành chính do Thanh tra Sở lập, đã gây ra khó khăn cho chúng tôi trong việc xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ ở QL28B”, ông Long nói.