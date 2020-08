Chủ tịch tỉnh Quảng Trị yêu cầu xác minh, xử lý nghiêm

Văn bản nêu, theo thông tin từ một số báo trong các ngày 19 - 20.8, ông H.V.C, Phó chủ tịch UBND P.5, TP.Đông Hà, là trường hợp F1 đang cách ly tập trung tại Trung tâm y tế (TTYT) TP.Đông Hà đã tổ chức sinh nhật trong khu cách ly . UBND tỉnh Quảng Trị giao UBND TP.Đông Hà chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin nêu trên, đồng thời có hình thức xử lý nghiêm khắc (nếu có vi phạm); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30.8.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tăng, Chủ tịch UBND TP.Đông Hà, cho hay vụ việc khiến dư luận rất bức xúc và UBND TP sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý nghiêm theo quy định sau khi ông C. hoàn thành thời gian cách ly.

Sẽ xem xét dấu hiệu chậm trễ khai báo của phó chủ tịch phường

Ngoài sự việc gây ồn ào là tổ chức sinh nhật cùng vợ là BN Covid-19 ở khu cách ly, ông H.V.C còn bị cho là không sớm khai báo y tế khi có người thân nằm trong diện nghi nhiễm (sau này đã dương tính với SARS-CoV-2 )… Cụ thể, theo báo cáo của UBND P.5, sáng 7.8, khi BN 750 (em vợ ông C.) được Bộ Y tế công bố dương tính thì tối 6.8, ông Lê Quang Việt Sơn (Chủ tịch UBND P.5 mới nhận được thông báo của ông C., dù từ 2.8 em vợ ông C. (sống cùng nhà với ông) đã bị đưa đi cách ly. Ông C. trước đó đã không hề khai báo cơ quan để tự cách ly y tế tại nhà mà vẫn đến cơ quan làm việc, tiếp xúc với nhiều người trong cơ quan, người dân, thậm chí người đàn ông này còn đi... vận động, nhắc nhở nhiều người dân trong phường hạn chế, tạm dừng hoạt động kinh doanh để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chiều 20.8, một lãnh đạo UBND TP.Đông Hà (Quảng Trị) xác nhận ông C. còn bị xem xét về dấu hiệu vi phạm trong việc chậm trễ khai báo y tế nêu trên. Trao đổi với PV Trao đổi với PV Thanh Niên , một lãnh đạo của TTYT TP.Đông Hà xác nhận trong sáng 20.8 đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với ông C. cùng 2 con và cháu; đồng thời yêu cầu ông này và những người liên quan tiếp tục cách ly thêm 14 ngày tính từ tối 16.8.

Theo lãnh đạo đơn vị này, phòng của bệnh nhân (BN) Covid-19 số 904 (vợ ông C.) nằm cuối hướng gió, cùng một tầng với phòng ông C. (ông C. cách ly cùng 2 con và cháu), 2 phòng cách nhau khoảng 6 m. Trước đó, TTYT TP.Đông Hà đã nhiều lần yêu cầu BN 904 thực hiện theo nội quy, quy chế dán ở phòng cách ly, tuyệt đối không được ra ngoài, không được mở cửa, trừ khi có nhân viên y tế tiếp cận, nhưng sự việc trên vẫn xảy ra. Đơn vị sẽ rút kinh nghiệm, yêu cầu nhân viên y tế giám sát chặt chẽ hơn mọi việc trong khu cách ly.

Như Thanh Niên đã thông tin, TTYT TP.Đông Hà đã báo cáo việc 19 giờ 30 phút ngày 15.8, có người quen biết ngày sinh nhật ông C. nên mua bánh kem gửi vào khu cách ly. Tiếp đó, ông C. gọi vợ là BN Covid-19 số 904 (đang bị cách ly đặc biệt tại TTYT TP.Đông Hà) để chụp ảnh, ghi hình rồi BN 904 lấy ít trái cây về phòng ngồi ăn một mình. Sau đó, con ông C. lấy máy điện thoại của ông đăng các hình ảnh buổi tiệc lên Facebook. Cũng theo báo cáo, tối 16.8, ông C. vẫn đem đồ ăn qua cho BN 904 và bị nhân viên y tế nhắc nhở.