Phó chủ tịch phường tổ chức sinh nhật cùng vợ là BN Covid-19 trong khu cách ly

Cụ thể, là với ông H.V.C (Phó chủ tịch UBND P.5, Đông Hà, vào khu cách ly của TTYT TP.Đông Hà từ ngày 6.8). Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 15.8, có người quen biết sinh nhật ông C. nên mua bánh kem gửi vào khu cách ly. Tiếp đó, ông C. gọi vợ là bệnh nhân Covid-19 số 904 (đang bị cách ly đặc biệt tại TTYT TP.Đông Hà) để chụp ảnh, ghi hình rồi bệnh nhân 904 lấy ít trái cây và về phòng ngồi ăn một mình.

Theo như ông C. nói lại thì khi qua phòng bệnh nhân 904 chủ động ngồi tránh xa và đeo khẩu trang, chỉ khi chụp hình thì mới tới gần với gia đình.

Cũng theo ông C. thì con ông này sau đó lấy máy điện thoại của anh đăng các hình ảnh buổi tiệc lên Facebook.

Cũng trong báo cáo của TTYT TP.Đông Hà, gia đình ông C. được đưa vào cách ly Covid-19 từ đêm 6.8, nhưng khi vợ anh C. được công bố là bệnh nhân Covid-19 vào ngày 13.8 (ông C. và 2 con vẫn âm tính) thì đã được tách biệt với các thành viên còn lại. Tuy nhiên , khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16.8, ông C. vẫn đem đồ ăn qua cho bệnh nhân 904 và bị nhân viên y tế nhắc nhở.